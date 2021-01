25.000 klar: Frygter angreb indefra

FBI har haft travlt op til Joe Bidens indsættelse. Forbundspolitiet har været nødsaget til at undersøge 25.000 personer i Nationalgarden af frygt for angreb indefra

20. januar får USA en ny præsident. Joe Biden bliver indsat, og der er lagt op til en stor festdag for Demokraterne, når Trump bliver skiftet ud.

Det foregår dog ikke helt uden bekymringer. 25.000 personer fra Nationalgarden er gjort klar, men det har skabt andre udfordringer.

Ifølge USA's minister for hæren, Ryan D. McCarthy, er de amerikanske myndigheder blevet advaret om, at de skal være på vagt over for angreb indefra.

- Vi går i øjeblikket igennem en proces og tager et andet og et tredje kig på alle personer, der er er tilknyttet den her opgave, siger Ryan D. McCarthy til AP ifølge The Guardian.

Siden angrebet på Kongressen 6. januar har området været stærkt bevogtet af Nationalgarden. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/Ritzau Scanpix)

En ikke-begivenhed

Ministeren understreger dog samtidig, at de ikke har fundet beviser på, at et angreb i forbindelse med Joe Bidens indsættelse skulle være under opsejling.

Det falder i tråd med, at der siden stormløbet på Kongressen 6. januar har været mere eller mindre ro i USA. I weekenden var der varslet adskillige demonstrationer i hele USA, men fælles for demonstrationerne var, at der var flere repræsentanter fra ordensmagten, end der var demonstranter.

- Det var en ikke-begivenhed i dag, og det er vi glade for, siger Troy Thompson, som er talsmand for Department of General Services, der står for sikkerheden ved Pennsylvanias kongresbygning.

Foto: Andrew Caballero-Reynolds/Ritzau Scanpix

200 mistænkt

Anderledes voldsomt gik det for sig 6. januar, hvor Proud Boys, Boogaloo Boys og andre højreradikale grupper mødte talstærkt op og endte med at storme Kongressen.

I alt har FBI anholdt over 100 mennesker i forbindelse med angrebet på Kongressen, og det leder stadig efter andre, som muligvis kan udgøre en trussel.

Over 200 er mistænkt i forbindelse med urolighederne.