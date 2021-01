261 anholdt i nye demonstrationer

Russisk politi har anholdt 261 personer efter landsdækkende demonstrationer mod fængslingen af den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj.

Det oplyser den uafhængige observatør OVD-Info ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Navalnyj blev for omkring to uger siden anholdt i Rusland.

Hans støtter planlægger at samles igen søndag i Moskva. De går på gaden i området nær det russiske regeringskompleks, Kreml, og den russiske sikkerhedstjeneste FSB's hovedkvarter.

Navalnyj anklager FSB for at have forsøgt at dræbe ham med gift i august sidste år.

Myndighederne har øget presset på oppositionen med anholdelser. Demonstranter har dog varslet nye protester i hele landet forud for oppositionslederens retssag. Den er sat til at begynde 2. februar.