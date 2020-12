2,7 milliarder kroner ekstra i coronakompensation til kommuner og regioner

Der er yderligere kompensation på vej til kommuner og regioner.

Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Beløbet løber op i 2,7 milliarder kroner og skal blandt andet kompensere for ekstraudgifter til værnemidler og testindsatsen.

'Aktuelt håndteres også et stigende antal indlæggelser på sygehusene og en betydelig testindsats, ligesom regioner og kommuner står over for udrulningen af den danske vaccinationsplan,' lyder det i pressemeddelelsen.

Beløbet er fordelt således, at kommunerne får en milliard, mens regionerne står til at få 1,7 milliarder kroner yderligere.

Selv om man nu er blevet enige om de 2,7 milliarder i kompensation, kan der endnu komme flere penge.

'Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 udgifter i kommuner og regioner i 2020. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om, at der er behov for en opfølgende drøftelse i starten af 2021, når der er større klarhed over de samlede mer- og mindreudgifter afledt af epidemien i 2020.'

