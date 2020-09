322 kvindelige politikere underskriver #metoo-erklæring: Mette Frederiksen hyrer advokatfirma

Over 300 kvinder i dansk politik har underskrevet en #metoo-erklæring. Vi har ikke været gode nok, skriver statsministeren i et opslag på Instagram

Landets statsminister Mette Frederiksen (s) er klar i spyttet, efter mere end 300 kvindelige politikere har underskrevet en erklæring og delt chokerende oplevelser om sexisme og seksuelle krænkelser.

'Det er tydeligt, at der er brug for en kulturændring. Vi har ikke været gode nok til at skabe arbejdspladser med ligeværdige relationer. Det skal vi gøre noget ved. Og det begynder vi på nu', skriver hun på Instagram.

Socialdemokratiet har hyret et advokatfirma med speciale i arbejds- og ansættelsesret samt diskrimination, skriver Politiken. De medlemmer, der har oplevet krænkelser, skal kunne henvende sig her.

Anonyme beretninger

Både brevet og 79 beretninger fra anonyme kvinder er offentliggjort i Politiken.

'Én blandt os har oplevet at få en finger stukket op i skridtet af et folketingsmedlem til et landsmøde under festen, hvor hun dansede med en anden partifælle. De fandt det begge vældigt morsomt', lyder det i en af de 79 beretninger.

543 læger står frem i erklæring mod sexisme

'Flere af historierne er voldsomme og rækker langt udover uskyldige komplimenter og flirteri', skriver Mette Frederiksen.

'Rystende læsning'

Også formanden for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, reagerer i dag på Facebook, efter det er kommet frem, at 322 kvinder har skrevet under på den fælles erklæring.

'Deres brev er rystende læsning. For det er et langt vidnesbyrd om, at der også blandt de politiske partier og i ungdomspartierne kan opleves en kultur, hvor man som kvinde kan blive udsat for ting, som ingen skal udsættes for', skriver han på Facebook.

Over 300 kvindelige politikere underskriver MeToo-erklæring

Mette Frederiksen kommenterer også på Instagram, at der lørdag morgen også er mere end 500 læger, der har skrevet under på en erklæring mod sexisme.

'Samtidigt siger mere end 500 kvindelige læger også fra i dag', skriver hun.

For nyligt har kvinder i mediebranchen også råbt op. Mere end 1600 kvinder i mediebranchen har underskrevet et brev om sexisme.