34-årig kan blive Finlands yngste statsminister

Finlands socialdemokrater har søndag valgt landets 34-årige transportminister, Sanna Marin, som partiets kandidat til at efterfølge Antti Rinne på statsministerposten.

Hvis det finske parlament - rigsdagen - godkender udnævnelsen af hende på tirsdag, bliver Sanna Marin den yngste statsminister, Finland nogensinde har haft.

De finske socialdemokrater var søndag aften samlet for at stemme om, hvem der skal efterfølge den hidtidige statsminister, Antti Rinne. Han indgav tirsdag sin afskedsbegæring.

Ingen tillid

Det skete, efter at regeringspartneren i Centerpartiet meddelte, at der ikke længere var tillid til ham.

Den politiske krise har rødder i en arbejdskonflikt i det finske postvæsen, Posti. Krisen har tidligere ført til strejker i flere sektorer.

Søndag aften valgte 32 af de 61 stemmeberettigede socialdemokrater i partiledelsen Sanna Marin frem for partiets gruppeformand i rigsdagen, den 37-årige Antti Lindtman. Han fik 29 stemmer, rapporterer den finske tv-station Yle.

- Vi har et stort arbejde foran os med at genopbygge tilliden, siger Sanna Marin i en udtalelse efter den tætte afstemning.

- Vi har et fælles regeringsprogram, der limer koalitionen sammen, siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Samme kurs

Koalitionen, der fik regeringsmagten for et halvt år siden, er enige om at fortsætte den samme kurs efter Antti Rinnes afgang.

Sanna Marin har siddet i rigsdagen siden 2015 og er - ud over transportminister - næstformand i partiet.

Hun har en mere grøn profil og læner mere mod venstre end flere af sine partifæller, skriver den svenske avis Expressen.

Socialdemokraterne er det største parti af de fem partier i regeringskoalitionen.