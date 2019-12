341 'C20-ledere' får fed skatterabat

Har du en god historie? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

341 personer, der gennemsnitligt tjener 3,3 millioner kroner om året i landets C20-virksomheder, er ansat på den lukrative forskerordning og slipper dermed med at betale kun 32,84 procent i skat.

Det oplyser Skatteminister Morten Bødskov i et svar til Folketinget.

Det er Enhedslistens Rune Lund, som har spurgt ind til virksomhedernes brug, efter Ekstra Bladet har afdækket blandt andet bankernes flittige brug af ordningen.

- Det er grotesk mange personer. Og det er kun blandt C20-virksomhederne, lyder Rune Lunds umiddelbare reaktion.

Han er både 'overrasket og provokeret'.

- Med deres gennemsnitsløn på 3,3 millioner tjener de jo 270.000 kroner om måneden. Det er jo helt vildt. Hvorfor skal de have en særlig fordel betalt at skatteborgerne, når pengene kunne bruges på så mange andre vigtige ting.

Med 3,3 millioner kroner som gennemsnitlig årsløn, tjener de 341 ledere til sammen 1,1 milliard kroner før skat.

Topleder

Helt konkret havde Rune Lund spurgt ind til, hvor mange C20-topledere, som var på ordningen. C20-betegnelsen bruges om de 20 største danske virksomheder på fondsbørsen.

Men da stillingsbetegnelser ikke opgøres af Skatteforvaltningen, har ministeriet valgt at tage udgangspunkt i Danmarks Statistiks socioøkonomiske definition. Den siger, at en topleder tjener mere end 1,5 millioner kroner.

Værd at bemærke i den sammenhæng, er, at Nordea, som tidligere har oplyst til Ekstra Bladet, at man har 255 ansatte på ordningen, ikke er en del af C20.

- Men giver det ikke også dansk erhvervsliv en masse, at man har mulighed for at tiltrække dygtig arbejdskraft fra udlandet?

- Jeg synes, at det bør være sådan for C20-virksomheder, ligesom det er for alle andre. Så må de jo betale den løn, som det koster. Det kan de sagtens. I stedet slipper de af med at betale en lavere løn. Det er en støtte til virksomhederne, som betales af skatteborgerne.

I mindretal

Selvom også SF er imod den nuværende forskerskatteordning, så ligger det dog ikke lige på trapperne, at der ændres noget på den front. Morten Bødskov har nemlig tidligere sagt til Ekstra Bladet, at der ikke er nogen planer om at ændre ordningen. Og de radikales Kathrine Olldag har efter noget af en kovending også tilsluttet sig ministerens holdning.

- Bliver det ikke noget nær umuligt for jer at ændre denne ordning?

- Det plejer at være sådan i politik, at når man har en dårlig sag, så vil det på tidspunkt lykkedes os at ændre den. Og den her sag skriger jo til himlen, siger han.