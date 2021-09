353 er konstateret smittet med coronavirus det seneste døgn

Det seneste døgn er der blevet registreret yderligere 353 tilfælde af covid-19 i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) søndag.

De smittede er blevet fundet i 27.077 PCR-test, det vil sige de test, hvor man er blevet podet i halsen.

Det betyder, at positivprocenten er på 1,30, som er det højeste siden 31. august.

Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen og anæstesilæge, glæder sig over de meget stabile tal.

- Der er heldigvis ikke nogen stigning på trods af, at vi reelt er tilbage til et normalt liv, så det er rigtig positivt, siger han.

Han hæfter sig ved, at smitten ligger konstant dag for dag og heldigvis på et meget lavt niveau.

Antallet af covid-19-indlagte stiger med otte til 85 personer.

Lørdag var tallet 77, hvilket var det laveste antal indlagte siden 7. august, hvor 67 var indlagt.

I den efterfølgende periode toppede antallet af indlagte den sidste dag i august, hvor 147 personer var indlagt.

I forhold til det seneste døgn er der rapporteret to nye dødsfald med covid-19.

17 er indlagt på intensivafdeling, og af disse får 11 hjælp fra en respirator til at trække vejret.

Ud over PCR-testene er der blevet foretaget 17.903 antigenprøver det seneste døgn. Det er de test, hvor man bliver podet i næsen. De tæller dog ikke med i de officielle opgørelser over smittede på grund af usikkerhed.

Det seneste døgn er 2318 danskere blevet færdigvaccineret imod covid-19. 896 personer har påbegyndt deres vaccination.

4.450.745 af befolkningen - hvilket svarer til 75,9 procent - har påbegyndt deres vaccination. 74,3 procent af befolkningen - svarende til 4.357.324 personer - er færdigvaccinerede imod covid-19.

Torben Mogensen hæfter sig ved, at det går langsomt med vaccinationerne for de sidste. Til gengæld glæder han sig over, at i alt 63.722 sårbare personer har fået tredje stik.