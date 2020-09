500 højtstående underskrivere undsiger Trump

Næsten 500 amerikanske højtstående militærfolk og nationale sikkerhedseksperter har skrevet under på et åbent brev, der udtrykker støtte til demokraten Joe Biden og tager afstand fra præsident Donald Trump.

I brevet hedder det, at den siddende præsident har demonstreret, at han ikke kan leve op til 'det abnorme ansvar, der er knyttet til hans embede'.

I brevet hedder det derimod, at Biden har 'erfaringen og den nødvendige klogskab til at navigere USA gennem en smertelig periode'.

- Vi er tidligere embedsmænd, som har viet vore karrierer og i mange tilfælde risikeret vores liv for USA. Vi er generaler, admiraler, højtstående officerer, ambassadører og civile sikkerhedseksperter. Vi er republikanere, demokrater og uafhængige. Vi elsker vort land - men vi frygter også for dets udvikling, hedder det i brevet, som blev offentliggjort torsdag.

- Takket være Trumps foragtelige holdning og hans fejltagelser har vores allierede ikke længere tillid til os, hedder det i brevet, som er underskrevet af gruppen, som kalder sig Nationale Sikkerhedsledere for Biden.

En af underskriverne er den pensionerede general Paul Selva, som tidligere - frem til juli 2019 - var en af Trumps nærmeste militære rådgivere og viceforsvarschef.

Brevet er blevet offentliggjort, en måned efter at det amerikanske magasin The Atlantic i en omstridt artikel hævdede, at Trump havde kaldt amerikanere, som blev dræbt i krig, for 'tabere' og 'skvatrøve'.

Trump har afvist påstandene.

The Atlantic skrev, at Trump under et besøg i Frankrig i anledning af 100-året for Første Verdenskrigs afslutning nedgjorde amerikanske soldater, der var døde i krigen.

Her nægtede han at deltage i en ceremoni på kirkegården Aise-Marne uden for Paris, der rummer 1800 døde amerikanske soldater. Det regnede på dagen, og The Atlantic skriver - med flere personer som 'førstehåndskilder' - at Trump nægtede at møde op, fordi han ikke ville have uglet sit hår.

- Hvorfor skulle jeg tage hen til den kirkegård. Den er fyldt med tabere, sagde han ifølge magasinet. Ved en senere lejlighed omtalte han ifølge The Atlantic de 1800 døde amerikanske soldater som 'skvatrøve'.

De to udtryk, der bruges, er på engelsk 'losers' og 'suckers'.

To højtstående personer i militæret bekræftede også historien over for nyhedsbureauet AP.