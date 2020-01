75 minutters vrøvl: Fornærmende!

75 minutters vrøvl.

Det er den republikanske senator Mike Lees opfattelse af onsdagens orientering om situationen i Iran.

Mødet var ledet af Trump-administrationen med udenrigsminister Mike Pompeo, forsvarsminister Mark Esper, general Mark Milley, CIA-chef Gina Haspel og fungerende efterretningschef Joseph Maguire.

- Det er sandsynligvis den værste briefing af en militærsag, som jeg har været vidne til i de ni år, hvor jeg har siddet i Senatet, siger Mike Lee til New York Times og kalder det samtidig fornærmende og nedværdigende at være en del af.

Senatoren håbede i første omgang, at de kunne få svar på baggrunden for beslutningen om at dræbe general Qassem Soleimani med et droneangreb, men han måtte forlade mødet uden svar. Skuffet og forundret.

Uamerikansk

Efterfølgende sagde han sågar, at de havde fået et forbud mod overhovedet at diskutere, om angrebet var en god ide.

- Vi fik at vide, at gør man det, gør man USA til et mindre sikkert sted. Det er ikke acceptabelt, at en tjenestemand i den udøvende magt kommer og fortæller os, at vi ikke kan debattere den militære aktion i Iran. Det er uamerikansk, forkert og i strid med forfatningen, sagde Utah-senatoren Mike Lee.

Mike Lee efter briefingen i Washington onsdag. Foto: Ritzau Scanpix

Donald Trump har selv forklaret, at årsagen til angrebet var, at Qassem Soleimani var i gang med at planlægge et stort angreb, rettet mod amerikanere i Mellemøsten. Samtidig har Donald Trump fortalt, at den iranske general har stået bag hundredvis af drab på amerikanere.

Præsidenten har dog fået kritik for ikke at informere Kongressen om angrebet.

Hævnen kom

Efter snigmordet på Qassem Soleimani var iranerne rasende og krævede hævn.

Den kom natten til onsdag, hvor Iran sendte 22 missiler ind over grænsen til Irak. Her blev to militærbaser med amerikanske soldater angrebet.

Ingen blev dog dræbt, og ifølge krigsforsker Peter Viggo Jakobsen slutter det her.

- Tror du, der kommer flere angreb?

- Nej, det tror jeg ikke. Alt, hvad iranerne gør i tale og handling, viser, at de er bange for, hvad amerikanerne kan finde på. Så på den måde kan man sige, at den amerikanske politik er lykkedes. Og den er også lykkedes bedre, end jeg havde regnet med.

- Jeg er ikke så overrasket over, at iranerne ikke tør slå hårdt tilbage. De har hele tiden skullet finde den svære balance med at hævne sig, men ikke hævne sig så meget, at det udløser et amerikansk modsvar.

- Så angrebet er 'lille' nok til, at amerikanerne ikke behøver at hævne sig?

- Ja. Den største udfordring for det iranske regime lige nu er, om det er stort nok til, at der ikke er en masse, der bliver sure i Iran. For de har været ude at love blodhævn, og det har de altså ikke fået, siger Peter Viggo Jakobsen.

Ambassade-ballade

Ifølge New York TImes startede balladen for alvor nytårsaftensdag, da vrede demonstranter stormede den amerikanske ambassade i Irak, og de forsøgte endda at trænge ind. Ambassadens personale, herunder ambassadøren, blev evakueret, og amerikanske flag blev brændt.

Det var ikke kønt. Heller ikke i Donald Trumps øjne.

Ifølge New York Times' kilder blev præsidenten så edderspændt rasende, at han vendte tilbage til Pentagon. Nu skulle Qassem Soleimani dø, som de havde foreslået et par dage før.

Det perfekte tidspunkt

I de efterfølgende dage arbejdede amerikanerne på at finde et tidspunkt, hvor de kunne ramme den iranske general.

De fandt et perfekt tidspunkt fredag, hvor han landede i Iraks hovedstad, Bagdad. Angrebet ville dog blive aflyst, hvis Qassem Soleimani mødtes med repræsentanter fra den irakiske regering, da de er allierede med USA.

Men meldingen kom. Qassem Soleimani var kun sammen med sine egne folk og en leder fra en irakisk milits, der støtter Iran, og så trykkede amerikanerne på knappen.

