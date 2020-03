76.358 flygtninge på vej mod Europa

Folk strømmer over grænsen til Grækenland, efter at Tyrkiet har åbnet porten til Europa, oplyser tyrkisk minister

Lørdag annoncerede Tyrkiet, at landet ikke længere vil holde flygtninge og migranter tilbage ved grænsen til Europa.

Samtidig begyndte tusinder at strømme ind over grænsen til Grækenland, hvor grænsevagter forgæves forsøgte at holde menneskeskaren ude med tåregas.

Presset var dog alt for stort, og gennem weekenden har op mod 100.000 mennesker allerede krydset grænsen og sat kursen mod Europa.

Sådan så det lørdag ud ved den tyrkisk-græske grænseovergang, hvor flygtninge blev beskudt med tåregas. Foto: Ozan Kose /Ritzau Scanpix

Erdogan bekræfter: Tyrkiet har åbnet grænsen til Europa

Minister bekræfter

Tyrkiet huser i skrivende stund op mod fire millioner flygtninge fra især Syrien, hvor borgerkrigen raser på niende år.

I 2019 gik Tyrkiet ind i den nordlige grænseprovins Idlib i netop Syrien, hvor den kurdiske YPG-milits havde en stor militær tilstedeværelse.

Den månedlange militære konflikt har sendt mange civile på flugt. Med præsident Recep Tayyip Erdogans valg om at åbne porten til Europa, bevæger mange af dem sig nu videre fra Tyrkiet.

Søndag morgen skriver landets indenrigsminister Süleyman Soylu på Twitter:

'Indtil klokken 09.55 er antallet af flygtninge, der forlader vores land via Edirne (tyrkisk grænseby, red.) nu oppe på 76.358'.

Sent lørdag aften var det tal omtrent 50.000 personer, lød det fra den tyrkiske indenrigsminister.

Sådan så situationen ud ved den tyrkiske grænseby Edirne i 2015, hvor migranter forsøgte at komme ind i Europa. Nu meldes en ny gruppe migranter i Tyrkiet på vej samme vej for at nå ind i EU. Foto: Osman Orsal/Reuters

Den syriske præsident Bashar al-Assads styrker har de seneste måneder arbejdet hårdt for at genvinde kontrollen over Idlib-provinsen, som er den sidste oprørskontrollerede region i Syrien.

Tyrkiet sendte torsdag tusindvis af soldater ind i provinsen for at støtte oprørerne mod den syriske offensiv.

Præsident Erdogan har tidligere advaret om, at Tyrkiet vil svare igen mod Syrien, hvis ikke de syriske styrker trækker sig ud af Idlib.

Den seneste udvikling i Idlib fik natten til fredag Nato, FN og USA til at advare mod yderligere eskalering af situationen.