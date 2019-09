80.000 skadelige kemikalier havnet i havet: Minister undersøger Mærsk

Miljøminister Lea Wermelin (S) sætter gang i en undersøgelse, der skal afdække, om fisk og havmiljø har taget skade af, at Mærsk gennem en årrække udledte kemikalier i den danske del af Nordsøen.

Det oplyser hun til DR.

Danmarks Fiskeriforening efterlyste i sommer en undersøgelse af havmiljøet, og det følger ministeren nu op på.

- Jeg forstår til fulde fiskernes bekymring, og det er derfor, vi sætter den her undersøgelse i gang, siger miljøminister Lea Wermelin til DR.

Der er dog endnu ikke taget stilling til, hvem der skal stå for undersøgelsen.

Men formålet er at afdække, om udledningerne kan have påvirke havmiljøet og fiskebestande.

Undersøgelsen kan tage op til to år, og det bliver staten, der skal betale for den.

I Folketinget roser SF, Enhedslisten og Alternativet Lea Wermelin for at sætte gang i undersøgelsen.

Meldingen fra ministeren kommer, efter at DR har afdækket, at Mærsk Oil har udledt miljøskadelige kemikalier fra sine olieplatforme fra 2005 til 2017.

Mærsk Oil er siden blevet solgt til det franske olieselskab Total.

Det har været tre forskellige kemikalier. To af sagerne har ført til, at Mærsk Oils nye ejer, altså Total, har fået bøder på i alt 500.000 kroner for udledning af over 100 ton kemikalier.

I den tredje sag undersøger politiet udledning af 80.000 ton af kemikaliet Scavtreat.