800 soldater skal forsvare arktis mod Rusland

Briterne planlægger at øge deres militære tilstedeværelse i det arktiske område for at kunne modgå russisk aggression.

Det oplyser forsvarsminister Gavin Williamson til avisen Sunday Telegraph.

Det betyder, at der næste år vil blive sendt 800 britiske soldater til Norge. De skal oprette en ny base der.

Williamson fortæller avisen, at den britiske regering er i gang med at forberede en "forsvar Arktis strategi".

Regeringen i London forventer, at Rusland vil fortsætte med at udvide sin tilstedeværelse i Arktis. Og man regner med, at russerne vil intensivere jagten på olie i takt med, at isen omkring Nordpolen smelter. Det sidste som følge af den globale opvarmning.

- Vi ser russisk ubådsaktivitet meget tæt på det niveau, der var under den kolde krig, og det er kun rigtig, at vi begynder at svare igen på det, siger Williamson.