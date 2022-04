870.000 krigsflygtninge er vendt tilbage til Ukraine

Mere end 870.000 mennesker, der er flygtet fra Ukraine efter Ruslands invasion, er vendt tilbage igen.

Det oplyser Ukraines grænsekontrol ifølge nyhedsbureauet AFP.

I øjeblikket vender mellem 25.000 og 30.000 ukrainere tilbage hver dag. Blandt dem er både kvinder, børn og ældre.

De hjemvendte forklarer beslutningen med, at de kan se, at situationen er blevet mere sikker i den vestlige del af landet.

- De siger, at de kan se, at situationen er blevet sikrere, særligt i den vestlige del af landet, og at de ikke længere kan blive i udlandet, siger en talsmand for den ukrainske grænsekontrol ifølge AFP.

- De er klar til at vende tilbage for at blive her, lyder det.

Skiftet kommer, efter at Ruslands styrker har trukket sig tilbage fra den ukrainske hovedstad, Kyiv, i slutningen af marts og begyndelsen af april. Det er ifølge meldinger sket som led i en optrapning af krigen i Østukraine.

Tirsdag er meldingen fra FN's flygtningeorganisation, UNHCR, at mere end 4,6 millioner mennesker er flygtet fra Ukraine siden krigens start. Om de 870.000 er den del af det regnestykke er uvist.

Langt de fleste flygtninge har krydset grænsen til nabolandet Polen. Men mange tusinde har også fundet vej til resten af Europa - særligt Rumænien, Ungarn, Slovakiet og Moldova.

Antallet af flygtninge, der forlader landet, er faldet markant i den seneste periode. Det siger en talsmand for UNHCR.

- Selv om antallet af mennesker, der krydser grænserne, er faldet markant, så har vi bemærket, at de, der gør, har været i en mere sårbar tilstand, siger han.

- De har haft mindre midler og har ikke haft samme planer om, hvor de har skullet rejse hen, lyder det.

Kvinder og børn tegner sig for omkring 90 procent af de mennesker, der er flygtet ud af Ukraine.

Det er en konsekvens af, at mænd i en vis aldersgruppe har været tvunget til at deltage i krigen og derfor er ude af stand til at forlade landet.