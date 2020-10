Åbent brev: Slukker Trumps vaccine-drøm

Der bliver ikke en vaccine mod coronavirus klar, før det amerikanske præsidentvalg.

Det står klart, efter at den førende vaccineproducent i USA, Pfizer Inc., i et åbent brev skriver, at de tidligst kan søge om en godkendelse i tredje uge af november, skriver USA Today.

Dermed slukker selskabet Donald Trumps ønske om at have en vaccine klar før det amerikanske præsidentvalg, der finder sted 3. november.

Årsagen til, at selskabet først kan søge om godkendelse i slutningen af november, er, at Pfizer ikke har sikkerhedsdata klar til ansøgningen før 25. november.

Nye retningslinjer: Valg-vaccine usandsynlig

De to andre store vaccineproducenter i USA, Johnson & Johnson og AstraZeneca, har sat produktionen på pause, idet deres vaccines undersøges for mulige bivirkninger.

Flere amerikanere har frygtet, at selskaberne ville forhaste processen med at få en vaccine klar før valget for at give Donald Trump en større chance for at vinde valget. De skeptikere kan nu ånde lettet op.

Optimismen omkring en mulig vaccine før valget led et alvorligt knæk 6. oktober, da U.S Food and Drug Administration, der skal godkende vaccinerne, udsendte nye retningslinjer, der betyder, at producenterne skal have testet en vaccine i to måneder, før de kan ansøge om endelig godkendelse.

Dermed var den eneste mulighed for at have en vaccine klar, hvis alt var gået den rigtige vej for Pfizer, der er længst fremme med deres tests.

Tidslinje over Donald Trumps coronaforløb

26. september: Trump nominerer til højesteret foran over hundrede mennesker Præsidenten er vært for over 150 gæster i Rose Garden ved Det Hvide Hus. Her nominerer han sin kandidat, Amy Coney, til højesteret. Det menes, at det er her, smittekæden stammer fra. 29. september: Præsidentdebat i Cleveland, Ohio Trump har sin første duel med Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, på live tv. Hverken Trump eller andre fra familien bærer mundbind under arrangementet. Præsidentkandidat Joe Biden bliver senere hen testet negativ, men 11 smittetilfælde menes at kunne spores tilbage til forberedelserne til debatten. 30. september: Rådgiver får symptomer efter rally Trump holder et udendørs-vælgermøde. På flyveturen hjem til Washington D.C. føler rådgiver Hope Hicks sig dårlig og selvisolerer. Vi får altså her den første smittede tæt på Trump. 1. oktober: Positiv test holder ikke Trump væk fra golfklub Selvom rådgiver Hope Hicks testes positiv for corona, tager Donald Trump til fundraising og rundbordsnak i golfklubben. 2. oktober: Trump er testet positiv for corona Præsidenten skriver på twitter, at han og førstedamen er testet positiv for corona. Om aftenen bliver Donald Trump fløjet til Walter Reed-militærhospital i Maryland efter at have fået 'milde symptomer'. 3. oktober: Tvivl om Trumps tilstand Efter at Det Hvide Hus har forsøgt at nedtone alvoren i Trumps tilstand, fortæller stabschef, Mark Meadows, i Fox News, at præsidentens tilstand var faretruende dårlig dagen før, hvor 'iltniveauet faldt drastisk'. Det meldes, at Trump modtager antivirus-stoffet remdesivir, der er godkendt til at bruges på coronapatienter med alvorlige symptomer. 4. oktober: På køretur foran Walter Reed hospital Præsidenten forlader i kort tid hospitalet i en bil for at vinke til sine støtter, der står ude foran. Turen ud af hospitalet møder kritik fra sundhedseksperter. 5. oktober: Donald Trump udskrives Trump vender tilbage til Det Hvide Hus efter tre dages indlæggelse. Præsidenten viser sig på balkonen og tager mundbindet af foran kameraerne.

