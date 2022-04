Aarhus borgmester forlangte fem gange honorar for formandspost

Det er ikke småpenge, der tikker ind på lønkontoen hver måned hos borgmesteren i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S).

Nu kan den erfarne politiker også nyde godt af hele 150.000 kroner i honorar som formand for Aarhus havn.

Det skriver Lokalavisen.

Et honorar, som er tre gange så højt, som tidligere givet for netop denne post.

Det er dog 100.000 mindre, end hvad borgmesteren egentlig forlangte for opgaven.

Forventede en kvart million

Tidligere har den erfarne politiker fra Aarhus frasagt et honorar for formandsposten i Aarhus havn - med den begrundelse af den samlede lønpakke vil blive for høj, fortæller han til lokalavisen.

Dengang var Jacob Bundsgaard også i spidsen for KL, hvor han scorede den nette sum af 583.328 kroner.

Nu er Bundsgaard gået et skridt ned og er næstformand. Det giver ham så 291.664 kr.

Derfor har Aarhusborgmesteren nu takket ja til honoraret for arbejdet i havnen. Et arbejde som i 2016 og 2017 gav lige omkring 55.000 kroner.

Det var dog ikke nok for Bundsgaard, som har forlangt 250.000 for samme arbejde. Ifølge lokalavisen, udtaler Bundsgaard, at det ikke er fordi, at arbejdet er hårdere, men honoraret ikke var 'up to date'.

Honoreres for sit arbejdet

Den gik dog ikke hjem for Bundsgaard med den kvarte million.

I stedet har han landet en aftale på 150.000 kroner, som stadigvæk er tre gange så meget som i 2016 og 2017.

Til lokalavisen udtaler borgmesteren, at han mener, at man bør honoreres for sit arbejde.

- Jeg har en principiel holdning om, at man skal honoreres for det arbejde, man laver - herunder bestyrelsesarbejde, hvor man påtager sig et ansvar i vores selskaber. Desuden er der nogle opgaver i denne periode, som kommer til at være mere krævende.

- Det er blandt andet noget arbejde i forhold til en beslutning om, hvorvidt Aarhus Havn skal gøres til et aktieselskab, og så er det i forvejen en ret stor opgave at være bestyrelsesformand for Aarhus Havn, siger han til lokalavisen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar for Jacob Bundsgaard selv, men det har i skrivende stund ikke været muligt.