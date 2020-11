Absurd: Carla Sands flygter ud af bagdøren

- Da de opdagede, at vi blev ved med at have kameraet klar, så flygtede de simpelthen, fortæller færøsk journalist om absurd optrin ved reception med Carla Sands

Den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, vil virkelig ikke svare på, hvorfor hun har tweetet om, at hendes stemme ikke blev talt med ved det netop overståede valg.

Altså som i virkelig ikke.

The New York Times har bevist, at hendes stemme blev optalt på regelmæssig vis, og da Sands tidligere på ugen besøgte Færøerne blev hun faktisk spurgt ind til præcis det.

Men hun valgte i stedet for at svare at flygte fra den færøske presse.

Medie: USA's ambassadør i Danmark lyver

Journalist vs. ambassadør

John Johannessen er journalist på tv-stationen KVF, og det var ham, der sendte ambassadøren på flugt.

- Det var en reception, som vi var inviteret til, hvor vi også havde fået at vide, at vi ville få mulighed for at interviewe ambassadøren, fortæller han til Ekstra Bladet om starten på den begivenhedsrig dag.

Ved receptionen blev en hensigtserklæring mellem USA og Færøerne underskrevet. En erklæring om at arbejde videre i en samarbejdsaftale inden for forskning, kultur og uddannelse.

- Det mødte vi selvfølgelig op til, men samtidig så kørte historien om, at hun havde tweetet om 'valgfusk', og at hendes stemme ikke var blevet registeret.

- Så da jeg mødte op til den reception, var det med den hensigt at få en kommentar fra Carla Sands om, hvorfor hun havde lavet det her tweet, siger John Johannessen.

Har forladt Danmark: Nu sælger hun villa for stort beløb

Presserådgiver satte foden ned

I en samtale med Sands' presseansvarlige røbede John Johannessen, hvad han egentlig ville spørge ambassadøren om.

- Da hendes presserådgiver spurgte, om jeg var interesseret i et interview, mente jeg, at det var presseetisk korrekt at sige, at jeg ville spørge ind til noget andet end hensigtserklæringen. Spørgsmål, der drejede som om de tweets. Der fik jeg meget klart at vide, at så fik jeg ikke noget interview.

- Hvis jeg kun spurgte ind til hensigtserklæringen, måtte jeg godt. Men så sagde jeg, at jeg kommer til at stille spørgsmålene om de tweets, for det er super-aktuelt.

Donald Trump holdt pressemøde uden at svare på spørgsmål

Døren blev smækket

Derefter blev Carla Sands mandsopdækket af sit presseteam.

- Da de opdagede, at vi blev ved med at have kameraet klar, så flygtede de simpelthen.

- Ud af den baggdør?

- Ja! Væk fra deres egen reception. Der kom nogle sikkerhedsfolk, og hun blev ledt ud af bagindgangen. Nu kender jeg huset, og jeg så, at hun flygtede fra den ene konferencesal til den anden. Jeg mente, at det var rigtigt, at nu når hun vidste, hvad jeg ville spørge om at prøve at få et svar.

- Så jeg løb sammen med min kameramand til den store konferencesal, og jeg nåede at stille spørgsmål, men jeg fik desværre ikke noget svar, inden dørene smækkede foran os.

- Derefter blev hun sat ind i en sort vogn, hvor der var to betjente, der kørte væk med hende, mens hun vinkede til os.

Medier: Sidste stater i USA afgjort

Skriftligt svar

Carla Sands har ikke offentligt kommenteret sine tweets.

Men i et skriftligt svar til Politiken lyder det:

'Når der opstår usikkerhed om valgets udfald, er det en lovsikret ret at anfægte det, og der er i disse tilfælde klare procedurer, som skal sikre, at alle stemmer bliver talt med'

Men hendes stemme er altså blevet optalt ...