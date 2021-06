'Absurd' fyrings-forklaring gennemhullet

Forklaringen om, at tidligere pigekorsdirigent Tage Mortensen allerede i år 2000 blev fyret på grund af krænkelser, holder ikke vand.

Sådan lyder det fra flere tidligere medlemmer af pigekoret, som Ekstra Bladet har talt med.

DR's tidligere generaldirektør Christian Nissen har ellers givet udtryk for, at mediet var sin opgave voksen allerede i år 2000 og skilte sig af med dengang 68-årige Tage Mortensen. Det var, efter at dirigenten var blevet mødt med adskillige klager og krænkelsesanklager fra medlemmer og forældre.

- Uanset den her sag, som førte til hans afskedigelse, havde han gjort en kæmpe indsats for dansk musik og pigekoret. Var det ikke for ham, havde pigekoret ikke eksisteret i dag. Så det er sådan en blanding af, at vi gennemførte afskedigelsen, men vi gav ham også den ære, der trods alt tilkom ham, lyder det bl.a. i Ekstra Bladets interview med Christian Nissen.

Men den forklaring er decideret absurd og uden hold i virkeligheden.

Det er den samstemmende vurdering fra en række tidligere medlemmer af DR Pigekoret, efter at flere tidligere korpiger er stået frem i Ekstra Bladet og har fortalt om deres oplevelser med den nu afdøde korchef. Oplevelser, der involverede uønskede befamlinger, niv i brystvorter, kys og ekstremt sprogbrug. Men som ikke førte til en fyring, siger kvinderne.

Han var syg

Det tidligere kormedlem Malene Wilken forklarer:

- Tage stoppede, fordi han til sidst var så syg, at han ikke kunne dirigere mere. Han havde på det tidspunkt været syg meget længe. Jeg ville ønske, DR havde lavet dirigentskiftet tidligere af hensyn til deres syge medarbejder og til de piger, der dengang sang i koret.

- Nissens forklaring om, at Tage blev fyret på grund af klager, er absurd, medmindre der er en normal behandlingstid på mange år for den slags sager i DR, siger hun.

Dette bakkes op af Anne Due Nørgaard, der også er tidligere medlem:

- Det giver overhovedet ikke mening, at Tage Mortensen blev fyret pga. krænkelser. Tage Mortensens kræftsygdom var til sidst så fremskreden, at han ikke kunne varetage sit job.

Usandsynligt

Et tredje tidligere kormedlem, Cecilie Jepsen, siger til Ekstra Bladet:

- Jeg deltog på et møde med Thyge Stenstrup og Per Erik Veng (fhv. korchef i DR, red.) i sensommeren 2000. Stenstrup var Tage Mortensens nærmeste chef. På mødet gjorde en anden korpige og jeg det klart, at vi ikke mente, at Tage Mortensen kunne fortsætte som dirigent i koret fordi han var for svækket af sygdom.

- Ledelsen gav udtryk for, at de kendte til problematikken, og at de allerede havde tænkt på en afløser, men at de ville prøve at fremskynde processen. Få måneder efter stoppede Tage som dirigent. Jeg finder det derfor usandsynligt, at Tage Mortensen blev fyret på grund af krænkelser.

DR Pigekorets tidligere chefdirigent Tage Mortensen. Foto: Uffe Nøjgaard/Ritzau Scanpix

Vasker hænder

Også Kirsten Nybye, der var medlem af koret helt tilbage i 60'erne og 70'erne, finder Christian Nissens forklaring mærkværdig.

- Jeg undrer mig meget over, at han blev fyret, og at de så også laver en stor æreskoncert for ham. Selvfølgelig er han ikke blevet fyret. For hvorfor så lave en stor æreskoncert, give ham en laurbærkrans og gøre ham til æresdirigent? Det passer slet ikke med, at han blev fyret. Jeg synes, det virker, som om man prøver at vaske sine hænder.

Har aldrig hørt det

Brita Stenstrup er enke til Tyge Stenstrup, der var Tage Mortensens nærmeste chef i DR. Parret var desuden nære venner til chefdirigenten.

Brita Stenstrup undrer sig meget over påstanden om, at Tage Mortensen skulle være blevet afskediget.

- Vi har aldrig hørt, at Tage blev fyret, forklarer hun.

Vagtskifte

Da Tage Mortensen stoppede som Pigekorets chefdirigent, blev der sendt et brev til korets medlemmer og 'forældrekredsen'.

I brevet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, næves der intet om en fyring.

I stedet bemærkes det, at 'vagtskiftet' på dirigentposten bliver markeret i forbindelse flere koncerter, hvoraf den ene blev overværet af den daværende prinsesse Alexandra. Desuden blev Tage Mortensen udnævnt til æresdirigent.

Tage Mortensen (længst th.) begik sig på de bonede gulve. Her sammen med den tidligere prinsesse Alexandra. Pigerne på billedet er ikke en del af denne historie, hvorfor deres ansigter er blevet sløret. Foto: Jørgen Jessen/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har forsøgt at få en opfølgende kommentar fra Christian Nissen. Det har ikke været muligt.

DR: Hans personalemappe er væk

I DR Byen har det vist sig umuligt at lokalisere den personalemappe, der kan afsløre, hvorvidt Tage Mortensens exit fra DR Pigekoret var en fyring eller blot resultatet af uhelbredelig sygdom og pensionsmodenhed.

Sådan lyder beskeden fra direktøren for DR Kultur, Børn og Ungdom, Henrik Bo Nielsen.

Svært at afkode

- Blev Tage Mortensen fyret?

- Jeg kender kun oplysningen fra Christian Nissens beskrivelse i Politiken, så den oplysning har jeg ikke andre kilder på. Tage Mortensens personalesag er 21 år gammel, og den findes ikke. Hvornår den blev væk eller destrueret, har jeg ingen viden om, siger Henrik Bo Nielsen til Ekstra Bladet

- Men som jeg har fået tingene præsenteret indtil Christian Nissen-artiklen, har det været svært at afkode, at Tage Mortensen blev fyret. DR ligger ikke inde med nogen oplysninger om det.