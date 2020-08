Absurd påstand: - Det jo helt åndssvagt

Det har egentlig bare været en skør konspirationsteori på de sociale medier. Lige indtil onsdag.

Her skrev den højreorienterede juraprofessor på Chapman University og republikaner John C. Eastman et indlæg på mediet Newsweek, hvor han såede tvivl om,

Kamala Harris overhovedet rent juridisk kan blive vicepræsident i USA.

Republikanerens pointe er, at du skal være 'natural born' amerikansk statsborger for at blive præsident eller vicepræsident. Det er der ingen tvivl om, at Kamala Harris er, men fordi hendes far er fra Jamaica og moren er fra Indien, så stiller hans spørgsmålstegn ved, om hun er 'natural born',

Forfatningen i USA er dog helt klar. Hvis du er født i USA, som Kamala Harris er, så er du automatisk statsborger. Det gælder alle.

Efterfølgende har CBS News talt med juraekspert og dekan på Berkeley Law School, Erwin Chemerinsky, der kalder det for et helt åndssvagt argument.

- I henhold til sektion 1 i 14. tilføjelse til USA's forfatning bliver alle født i USA amerikanske statsborgere. Det har højesteret holdt fast i siden 1890'erne, siger han til CBS News.

Donald Trump på pressemødet 13. august. Foto: Ritzau Scanpix/Kevin Lamarque

Trump: Vi ser på det

Inden John C. Eastmans har det hovedsageligt været på nettet, at teorien har haft liv.

Men onsdag tog Donald Trump også stilling til det. På et pressemøde blev den amerikanske præsident spurgt, hvad hvad han synes om indslaget.

- Jeg har lige hørt det. Jeg hørte det i dag, at hun ikke lever op til kravene. Forresten så er den advokat, der har skrevet det, meget kvalificeret. Meget talentfuld.

- Jeg har ingen ide om, om det er rigtigt, men jeg må gå ud fra, at demokraterne har tjekket det, inden hun bliver valgt. Vi ser på det, svarer Donald Trump og spørger desuden journalisten, om Kamala Harris ikke er født i USA.

Se hele klippet herover.

To ord gør folk stiktossede

Se også: Trump erkender: Spænder ben for brevstemmer