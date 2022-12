Advarer Musk

Margrethe Vestager løfter pegefingeren over for techgiganten Twitter og den kontroversielle ejer, Elon Musk

Elon Musk har indtaget det sociale medie Twitter med bulder og brag.

Og der kan komme meget mere ballade, hvis han fortsætter sin kurs i Europa.

Sådan lyder advarslen fra Margrethe Vestager, konkurrencekommissær og næstformand for EU-kommissionen.

- Det er klart, der kan blive sammenstød, buldrer hun i Altingets EU-podcast.

Vestager forklarer, at nye regler er på vej Europa, som stiller skrappere krav til techgiganterne.

- Den ny lovgivning giver meget klare rammer for, hvordan man opfører sig, når man leverer service i EU. Der er nogle mekanismer, man skal have sat op. Man skal respektere at dét, som er ulovligt i den virkelige verden, det er også ulovligt på sociale medier. Det kan være hadtale, opfordring til terrorisme. Det skal tages ned.

- Men hvis man tager ting ned, så skal folk have mulighed for at klage over det. Der er helt klart en risiko for, at Twitter under Musks lederskab kan komme i konflikt med det.

- Ja, de er velkommen i Europa, men efter fælles europæiske regler, påpeger hun.

Vestager kan som konkurrencekommissær starte sager mod store firmaer, hvis juristerne vurderer, at de ikke lever op til reglerne i EU. Tidligere i år vandt hun på vegne af kommissionen en kæmpe sag mod Google. Over fire milliarder euro lyder bøden foreløbig på.

Elon Musk overtog tidligere på året Twitter for det svimlende beløb af 44 milliarder dollars og han satte sig straks i chefstolen. Den har han efter en afstemning på Twitter varslet sin afsked fra, men han vil fortsat sidde med magten som eneejer af selskabet.

Elon Musk vil træde tilbage som direktør for det sociale medie, men det vil ikke ændre på hans enorme magt. (RitzauScanpix/Arkivfoto)

Enorm magt

Da han overtog selskabet i efteråret fyrede han hele bestyrelsen og hev Twitter af børsen, så han i dag sidder alene på tronen. Alene i USA har Twitter 200 millioner brugere.

Derfor sidder han med en enorm magt over mediet og den offentlige debat i især USA.

Senest har det høstet stor kritik, at han har slettet profiler på kritiske journalister, fordi han mente de udsatte ham for overvågning ved at offentligt gøre offentligt tilgængelige oplysninger om blandt andet hans flyveture i privatjetten.

Musk har ellers erklæret sig som en ytringsfriheds-fundamentalist, så det havde folk svært ved at forstå.

Hvorvidt det ender med sagen Musk versus Vestager, vil tiden vise, men den danske kommissær rasler i hvert fald med sablen.