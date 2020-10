Advarer om udnyttelse af migranter: Narret til gæld på 64.000 kroner

Det danske arbejdsmarked har en skyggeside, hvor udenlandske ansatte snydes økonomisk og bliver mødt med trusler og vold, hvis de ikke tier stille.

Således lyder konklusionen i et nyt forskningsprojekt fra Aalborg Universitet, der kortlægger, hvordan arbejdsmigranter bliver rekrutteret til Danmark for at tjene penge, men ofte ender i en modbydelig cirkel af udnyttelse.

Det skriver A4 Arbejdsliv.

Bag projektet står forskerne Marlene Spanger og Sophia Dörffer Hvalkof, der igennem over 100 interview med migranter, fagforeninger, og uddannelsesinstitutioner tegner et nedslående billede af, at arbejdskriminalitet er en nem vej til hurtige penge for skruppelløse arbejdsgivere.

- Det der overrasker os mest er nok, hvor nemt det er for virksomhederne at udnytte de her mennesker, og hvor let det er at slippe afsted med det, siger Marlene Spanger.

På baggrund af projektet opfordrer hun til en ændret tilgang til migranter på det danske arbejdsmarked.

- Vi har heldigvis et system, hvor de fleste ansatte har rettigheder og lønvilkår, der er gennemreguleret af overenskomster. Men for nogle af de arbejdsmigranter, der kommer hertil, er de ting på ingen måde en del af hverdagen, siger Marlene Spanger.

- Og jeg tror, at mange har en opfattelse af, at social dumping og udnyttelse er noget, der hører til i enkeltsager. Men vores forskning peger på, at der foregår ubehagelige ting på det danske arbejdsmarked i et omfang, der er langt større, end de fleste forestiller sig, forklarer forskeren.

I forbindelse med projektet har forskerne blandt andet talt med en ukrainsk fodermester, der endte med en stor gæld til sin arbejdsgiver.

Da fodermesteren efter flere måneders arbejde uden betaling for mange timers overarbejde bad sin arbejdsgiver om løn, fik han sig en grim overraskelse.

Landmanden præsenterede ham nemlig for et regnestykke, der viste, at fodermesteren pludselig skyldte ham 64.000 kroner - blandt andet fordi de køer, han passede, angiveligt producerede for lidt mælk.

Ifølge Marlene Spanger er fodermesterens historie et godt eksempel på, hvad en del ukrainske landbrugspraktikanter oplever, når de kommer til Danmark.

- Mange er fastlåst af den gæld, de har stiftet for overhovedet at få råd til deres arbejdskontrakt, og i visse tilfælde er de simpelthen blevet narret af deres arbejdsgiver, forklarer Marlene Spanger.