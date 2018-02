Advokater advarer Trump mod Rusland-afhøring

Frygter at præsidenten vil komme på glat is og lyve for særanklager Robert Mueller

USA’s præsident, Donald Trump, har sagt, at han glæder sig til at mødes med særanklager Robert Mueller.

Hans advokater er knap så begejstrede, skriver New York Times.

Ifølge avisen har præsident Trumps advokater advaret ham mod at lade sig interviewe af Robert Mueller, der efterforsker eventuelle kontakter mellem Trump-kampagnen og Rusland i 2016.

Advokaterne frygter, at præsidenten, der har en tendens til at komme med forkerte og selvmodsigende udtalelser, kan blive tiltalt for at lyve over for efterforskerne.

Dermed kommer advokaterne på kant med Trump, der offentligt har erklæret, at han er parat til at lade sig afhøre under ed i forbindelse med Rusland-undersøgelsen.

USA's præsident Donald Trump. Foto: AP

Trump blev forleden spurgt af pressen ved Det Hvide Hus, hvorvidt han ville tale med Robert Mueller.

- Jeg glæder mig til det, faktisk, svarede Trump og tilføjede, at han var parat til at gennemføre mødet under ed.

Det var første gang, at Trump offentligt erklærede sig parat til at lade sig afhøre af Mueller, der allerede har fældet flere prominente personer fra præsidentens inderkreds.

Det gælder blandt andre Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn samt den tidligere kampagnechef Paul Manafort.

I december stod det klart, at Robert Mueller havde til hensigt at afhøre præsident Trump om forholdet mellem Trump-kampagnen og Moskva.

Det ventes også, at en afhøring vil omhandle Trumps fyring af FBI-chef James Comey i maj sidste år.

Det var netop fyringen af James Comey, der resulterede i nedsættelsen af Robert Muellers undersøgelse.

Præsident Trump mener, at han er uskyldig og har kaldt hele forløbet omkring de mulige forbindelser til Rusland for en 'heksejagt'.

Han har flere gange langet hårdt ud efter FBI på Twitter, hvor han blandt andet har skrevet, at FBI's renomme 'ligger i ruiner'.