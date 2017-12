Ærlig Obama til prins Harry: Sådan er det at være eks-præsident

Det er en sand befrielse at være trådt ud af magtens centrum.

Sådan lyder det fra den tidligere amerikanske præsident Barack Obama. I et længere interview med den britiske prins Harry på BBC's Radio 4 fortæller Donald Trumps forgænger om, hvordan det er ikke længere at være den frie verdens leder.

Om sit liv som eks-præsident siger Barack Obama i interviewet:

- Det er vidunderligt at være i stand til at kontrollere din dag. Jobbet indebar et bredt spektrum af ansvarsområder og en konstant fyldt indbakke. Når jeg vågner om morgenen for tiden, kan jeg selv træffe en beslutning om, hvordan jeg vil bruge min tid, og hvordan jeg prioriterer de ting, jeg holder meget af. Det er selvfølgelig enormt befriende, lyder det fra Obama.

Den tidligere præsident sætter i interviewet fokus på den hadske tone, de fleste mennesker kender til fra internettet.

- Sandheden er, at på internettet er alt simplificeret. Men når du møder mennesker ansigt til ansigt, visder det sig, at det er kompliceret. Det er svært at være så ubehøvlet og ondskabsfuld i egen person, som mennesker kan være anonymt på nettet, siger Barack Obama.

Se også: Ny måling: Trump er den mest upopulære præsident i årtier

Ifølge Obama er det i høj grad typer som ham selv, der har ansvaret for at bruge deres enorme gennemslagskraft på at skabe forandringer i den virkelige verden - og at gøre det i en ordentlig tone:

- Det er op til dig og mig. Med den magt vi har, bør vi opfordre unge til at kræve indflydelse og gøre en forskel, siger Barack Obama i interviewet.

- Alle os ledere har et ansvar for at skabe et rum, hvor vi alle kan være fælles om en ordentlig dialog. Det er vigtigt, at de fællesskaber, som skabes på internettet, også flyttes ud i det virkelige liv.

Fangede finten

I slutningen af interviewet går prins Harry lidt mere drilsk til værks, da han forsøger at fange eks-præsidenten på det forkerte ben:

- Og så hurtigt til de seriøse spørgsmål: 'Suits' eller 'The Good Wife' spørger prinsen.

- 'Suits' selvfølgelig, lyder det ganske fornuftigt fra Barack Obama, som dermed giver det 'rigtige' svar, da serien 'Suits' har prins Harrys forlovede, den amerikanske skuespiller Meghan Markle, på rollelisten.

- Rigtig godt svar, siger Prins Harry, som også vil høre til Obamas præferencer i statslige boliger:

- Det Hvide Hus eller Buckingham Palace?

- Det Hvide Hus, men det er kun fordi, det ligner, at det ville tage lang tid at gøre Buckingham Palace rent, svarer Barack Obama.