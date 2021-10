Afdelingschef om asylpar: Der var et ønske om at gå til grænsen

Der har i et eller andet omfang været en urolighed for, om internationale konventioner blev overholdt i sag om adskillelse af asylpar fra 'dag et'.

Sådan lyder det fra tidligere afdelingschef i Justitsministeriet Jens Teilberg Søndergaard.

Han afgiver onsdag forklaring under rigsretssagen mod Inger Støjberg. Hun var udlændinge- og integrationsminister og medlem af Folketinget for Venstre under forløbet med de adskilte asylpar i 2016.

Artiklen fortsætter under videoen...

Joachim B: Inger Støjberg for rigsretten - argumenterne for og imod en dom

Det er første gang, at en ansat i Justitsministeriet forklarer sig i Rigsretten.

Jens Teilberg Søndergaard siger, at Justitsministeriet var blandet ind i sagen, fordi den var kompleks.

Ministeriet skulle således rådgive Udlændinge- og Integrationsministeriet om, hvor langt man kunne gå inden for international lovgivning.

- Det var ikke noget, man kunne slå op i en bog, så det var jo noget, som vi blev nødt til at tænke over ud fra lidt mere frie overvejelser, siger han.

Men det gav anledning til uenigheder mellem de to ministerier.

For Udlændinge- og Integrationsministeriet ønskede at gå så langt som muligt.

- Der var en urolighed om internationale konventioner helt fra 9. februar.

- Vi var også godt klar over, at vi blev bedt om at gå til grænsen, og at vi blev bedt om at gøre undtagelserne så snævre som overhovedet muligt, siger han.

Justitsministeriet var også inde over udarbejdelsen af en vejledning til Udlændingestyrelsen, som den skal navigere efter på asylcentrene.

I vejledningen fremgår det, hvordan man skal overholde Danmarks internationale forpligtelser. Men den var ikke færdig før 12. december 2016. Det vil sige et halvt år efter at en pressemeddelelse bliver udsendt, og adskillelserne begynder.

Det var især i forhold til spørgsmålet om vejledningen, at Jens Teilberg Søndergaard kunne mærke, at Udlændinge- og Integrationsministeriet pressede på.

Det sker blandt andet ved, at den daværende departementschef i Justitsministeriet Barbara Berthelsen bliver blandt ind i diskussionerne, fordi Uffe Toudal, daværende departementschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet, mener, at rådgivningen 'skrider'.

Uffe Toudal mener, at der er kommet flere undtagelser henad vejen.

Jens Teilberg Søndergaard siger i Rigsretten, at det nok handlede om, at man ville begrænse mulighederne for undtagelser så meget som muligt.

- Blev I tryktestet lidt i processen på, hvor langt I kunne gå?

Det er anklager Anne Birgitte Gammeljord, som stiller spørgsmålet.

- Ja, og det tænker jeg også i lyset af det politiske ønske. Når der var et ønske om, at man rent faktisk gik til grænsen, siger Jens Theilberg Søndergaard.