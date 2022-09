Affærer, opkast og ulovlige fester: I dag vælges Johnsons efterfølger

Det er knap to måneder siden, Boris Johnson meldte ud, at han ville gå af som premierminister, og mandag bliver hans efterfølger udpeget.

Klokken 13.30 vil enten udenrigsminister Liz Truss eller den tidligere finansminister Rishi Sunak således blive præsenteret som den nye formand for Det Konservative Parti - og dermed blive Storbritanniens nye premierminister.

Flere skandaler

Boris Johnson trak sig i kølvandet på en lang række skandaler, som splittede Det Konservative Parti.

En af dem var, da landets sundhedsminister, Matt Hancock, måtte gå af, efter at det blev afsløret, at han havde brudt corona-retningslinjer ved at kysse med sin rådgiver.

Boris Johnson støttede Hancock, da skandalen blev afsløret.

En anden skandale ramte Boris Johnson, da han i juli i år måtte undskylde for, at han i februar havde udpeget det nu suspenderede parlamentsmedlem Chris Pincher til en stilling, hvor han skulle håndhæve partidisciplin.

Det skete, selvom Johnson var blevet orienteret om, at Pincher var anklaget for seksuelle krænkelser.

Det Konservative Parti har generelt været ramt af flere sager, hvor medlemmer er blevet anklaget for seksuelle overgreb.

Partimedlem Imran Ahmad Khan blev således tidligere i år dømt for et seksuelt overgreb mod en dreng på 15 år.

Også et andet medlem, Neil Parish, måtte trække sig i april, fordi han havde set porno på sin telefon i Underhuset.

Enten Rishi Sunak eller Lis Truss bliver Storbritanniens premierminister. Foto: Susannah Ireland/Ritzau Scanpix

Slåskampe, opkast og karaoke

Den skandale, der formentlig kan siges at have skabt mest røre i andedammen, var beretningerne om de utallige fester i Downing Street, der begyndte at florere i de britiske medier i november 2021.

Nu er der jo som udgangspunkt ikke noget i vejen med en festlig sammenkomst her og der. Men problemet var, at festerne fandt sted i perioder, hvor landet var underlagt strikse corona-restriktioner.

Skandalefesterne, der blev døbt 'partygate', medførte massiv kritik fra både den politiske opposition, flere af Johnsons egne partifæller og blandt befolkningen.

Derudover var Boris Johnson også nødsaget til at undskylde officielt til dronning Elizabeth, fordi regeringsansatte havde holdt fest på aftenen, hvor hendes mand blev begravet, og hvor hun måtte sidde helt alene i kirken på grund af corona-reglerne.

Til sidst blev der igangsat en politiefterforskning af 12 potentielt ulovlige fester, hvoraf Johnson selv havde deltaget i tre af dem.

Det førte til, at politiet udstedte 126 bøder til personer, som havde brudt landets corona-regler - heriblandt Boris Johnson selv, hans kone og finansminister Rishi Sunak.

Embedskvinden Sue Gray udgav senere hen en rapport, der fastslog, at regeringsansatte havde været oppe at slås, drukket alkohol, kastet op og sunget karaoke under festerne.

I første omgang overlevede Johnson en tillidsafstemning blandt de konservative parlamentsmedlemmer, men kun en måned senere måtte han alligevel meddele, at han ville gå af.

Kæmper om posten

Hvem er det så, der står til at overtage posten fra skandaleministeren?

Rishi Sunak er 42 og blev finansminister i begyndelsen af 2020. Han er blevet hyldet for sin økonomiske redningspakke i forbindelse med coronapandemien og stoppede 5. juli i protest mod netop Boris Johnson.

Sunak har været udsat for kritik flere gange, blandt andet efter at han fik førnævnte bøde for at bryde coronareglerne. Han lover som premierminister at tage hånd om den økonomiske tilbagegang i landet.

Liz Truss er 46 og har været Storbritanniens udenrigsminister siden september sidste år. Hun har også været kvinde- og ligestillingsminister.

Truss har haft flere af de tungere poster i den britiske regering under både David Cameron, Theresa May og senest Boris Johnson. Hun lover som premierminister at sænke skatten på dag et.