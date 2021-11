Afgående borgmester på Læsø valgt ind mod sin vilje

Den afgående borgmester i Læsø Kommune, Karsten Nielsen (V), bad vælgerne om at lade være med at stemme på ham til kommunalvalget.

Men nu er han alligevel genvalgt til kommunalbestyrelsen.

Det var 21 personlige stemmer, som betød, at den 66-årige Karsten Nielsen blev valgt ind på det yderste mandat.

- Der er ikke nok, der har lyttet til mig. Jeg er både glad for og ked af de stemmer, jeg har fået, for jeg forventede at kunne stoppe ved nytår, siger han til DR.

Inden valget erklærede han dog, at han ville arbejde for Læsø, hvis han - mod sin vilje - skulle blive genvalgt, skriver DR.

Karsten Nielsen trådte tilbage som borgmester på grund af 'skursagen' - en meget omtalt sag om kommunaldirektør Peter Pietras, der en overgang boede i et ulovligt skur på en sommerhusgrund, han havde erhvervet.

- Jeg trækker mig, fordi det er mig, der får skylden for hele sagen, og jeg kan ikke leve med, at Venstre ikke stiller med det stærkeste hold til kommunalvalget, sagde Karsten Nielsen til Nordjyske, da han trak sig som spidskandidat 9. oktober.

Den tidligere borgmester havde foretrukket at trække sig helt fra valget, men da var det for sent at fjerne hans navn fra stemmesedlen.

- Det er ikke muligt, når man én gang har meldt sig. Jeg har undersøgt det, sagde Karsten Nielsen til Nordjyske.

Karsten Nielsen blev borgmester for Dansk Folkeparti efter det seneste kommunalvalg i 2017.

Men i juni 2021 besluttede borgmesteren at skifte sit medlemskab af DF ud med en indmeldelse i Venstre i stedet.

Efter valget er det Karsten Nielsens partifælle Tobias Birch Johansen, som nu kan iføre sig borgmesterkæden.

Den nyvalgte borgmester fik 176 personlige stemmer og var nummer to i kommunen efter Karsten Skov Petersen (K).