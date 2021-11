Afgående V-borgmester i Kolding går uden om spidskandidat

Venstres afgående borgmester i Kolding, Jørn Pedersen, har ikke stemt på partiets spidskandidat i kommunen, Eva Kjer Hansen.

Det fortæller han til DR.

- Jeg har sikret, at min stemme går til Eva Kjer Hansen, som er spidskandidaten, men jeg har stemt på Jakob Ville, siger han.

Jørn Pedersen, der har været borgmester i Kolding siden 2010, pegede netop på Jakob Ville, da der skulle vælges borgmesterkandidat.

Han gav her udtryk for, at han ikke var tilhænger af at flyve kendisser ind udefra i kampen om borgmesterposten.

Eva Kjer Hansen har tidligere været minister for blandt andet fødevarer, landbrug og fiskeri og er nuværende folketingsmedlem.

Et flertal valgte at se bort fra den afgående borgmesters anbefaling og valgte hende som partiets borgmesterkandidat i kommunen.

Netop Kolding er af mange blevet udnævnt til at være det nærmeste, vi kommer et 'præsidentvalg' ved valget.

Også Villy Søvndal (SF), der ligeledes har en fortid som minister, har lagt billet ind på at afløse Jørn Pedersen som borgmester.

Mens Eva Kjer Hansen ikke har boet i Kolding, før hun sidste år flyttede til kommunen, er historien med Villy Søvndal en anden. Han sad i byrådet i Kolding fra 1982 og er nu regionsrådsmedlem.

Jørn Pedersen kom til i 2010, efter at Socialdemokratiet havde styret kommunen helt tilbage fra 1962.

Siden har det ikke været gode tider for det gamle borgmesterparti, og ved valget i 2017 fik Venstres absolut flertal i kommunen.

Venstre siddet aktuelt på 13 af byrådets 25 pladser. Socialdemokratiet sidder på 5, mens SF har 2 pladser i byrådet.

DF har 3 pladser i byrådet, mens De Radikale og Enhedslisten sidder på 1 plads hver.

Alle seks byrådspartier var i 2017 med i konstitueringen. DF fik 1.- viceborgmesterposten, mens posten som 2. viceborgmester blev givet til Socialdemokratiet.