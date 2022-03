Afghanske piger vender tilbage i skole med krav om hijab

Onsdag vender piger fra 7. klasse og opefter tilbage i skole i Afghanistan.

Det er første gang, at de er tilbage på skolebænken, siden den islamiske bevægelse Taliban i august sidste år efter en offensiv vandt kontrollen i landet.

Piger og drenge i de yngre klasser har ikke været forhindret i at gå i skole.

Genåbningen for piger over 12 år kommer, efter at myndigheder i september kun tillod drenge i de ældste klasser at vende tilbage til klasseværelserne.

Det bliver dog en skolegang under særlige omstændigheder for pigerne. Det oplyser ministeriet for uddannelse ifølge nyhedsbureauet dpa.

Talsmand for ministeriet Aziz Ahmad Royan forklarer, at der vil være særlige krav for både kvindelige lærere og pigerne, der skal tilbage i skole.

Kravene omfatter opdeling af skolebygninger for drenge og piger, krav om at pigerne kun undervises af kvindelige lærere, og at pigerne bærer hijab - et tørklæde, der dækker håret, halsen og skuldrene.

Det er dog alligevel et vigtigt første skridt for at genoprette pigers rettigheder i Afghanistan. For det betyder, at der bliver mere lige forhold for drenge og piger.

Det mener Helle Gudmandsen, international chef for uddannelse i nødhjælpsorganisationen Red Barnet.

- Det betyder, at pigerne har mulighed for at færdiggøre en skoleuddannelse.

- Og det får betydning for, hvordan ens liv fremad er. Hvis man har mulighed for at få en skoleuddannelse, så har man også langt større mulighed for at forsørge sig selv, siger hun.

Hun påpeger, at uddannelse har en stor betydning for, at pigerne kan få et 'værdigt liv'. For uden skoleuddannelse stiger risikoen for at ende i børneægteskaber eller i børnearbejde.

Ifølge talsmand for ministeriet Aziz Ahmad Royan har alle skoler ikke mulighed for at opdele piger og drenge på grund af manglende bygninger.

I disse tilfælde skal drenge og piger gå i skole på forskellige tidspunkter.

I få afghanske provinser har piger i de ældste klasser kunnet gå i skole. Men i de fleste områder, herunder i hovedstaden Kabul, har de i store træk været tvunget til at gå hjemme uden mulighed for at få uddannelse.

Taliban har været under internationalt pres for at lade piger gå i skole. Bevægelsen har siden overtagelsen af landet indført en lang række af restriktioner i hverdagslivet, som særligt rammer kvinder og piger.

Taliban vandt kontrol over Afghanistan, i takt med at Nato-ledede styrker sidste år begyndte at trække sig ud af landet.