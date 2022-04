Afgørelse om ny højesteretsdommer i USA går ind i sidste fase

51-årige Ketanji Brown Jackson er kommet et skridt tættere på at blive godkendt som ny højesteretsdommer i USA.

Det står klart efter to afstemninger i henholdsvis Senatets retsudvalg og det samlede Senat.

En afstemning i udvalget endte mandag aften dansk tid med resultatet 11-11. Det blokerede dog ikke hendes nominering.

Herefter har der nemlig været en proceduremæssig afstemning i Senatet. Her har et flertal med stemmerne 53-47 stemt for, at selv samme kammer skal stemme om Brown Jacksons godkendelse senere på ugen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til tirsdag dansk tid.

Det er netop Senatet, der skal give endeligt grønt lys, for at hun kan blive højesteretsdommer.

Brown Jackson ventes at blive godkendt ved en afstemning enten torsdag eller fredag.

I Senatet behøver hun et simpelt flertal.

Hvis Demokraterne fortsat er enige, vil hun blive godkendt til at få jobbet, uanset hvordan Republikanerne stemmer.

Den demokratiske vicepræsident Kamala Harris har den afgørende stemme ved stemmelighed. Derfor er Senatet i praksis styret af Demokraterne.

Faktisk har to republikanske senatorer meldt ud, at de ligesom partikollegaen Susan Collins vil stemme i Jacksons favør. Det drejer sig om Mitt Romney og Lisa Murkowski.

- Selv om jeg ikke forventer at være enig i enhver beslutning, hun måtte træffe, mener jeg, at hun mere end opfylder standarden for dygtighed og integritet, siger Romney ifølge Reuters.

Det er USA's præsident, Joe Biden, der har nomineret Jackson til jobbet.

Hvis Ketanji Brown Jackson bliver godkendt, erstatter hun den liberale højesteretsdommer Stephen Breyer, der går på pension.

Hun vil i så fald slutte sig til højesterettens liberale fløj. Der vil fortsat være et konservativt flertal, da retten stadig vil bestå af tre overvejende liberale dommere, mens de resterende seks vil være fra den konservative fløj.

Ketanji Brown Jackson vil samtidig være den første sorte kvinde i jobbet. To sorte mandlige dommere er tidligere blevet valgt til højesteret. Den ene, Clarence Thomas, sidder der stadig.

Jackson har siden 2021 siddet som dommer ved en appeldomstol i Washington D.C. Før det var hun distriktsdommer i otte år.

Hun har også tidligere arbejdet for afgående højesteretsdommer Stephen Breyer.

De ni dommere, der bemander højesteretten, har som udgangspunkt posten på livstid.