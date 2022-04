Afgørelse om ny højesteretsdommer i USA sendes videre til Senatet

Mandag aften dansk tid har retsudvalget i det amerikanske Senat stemt om godkendelsen af Ketanji Brown Jackson som ny højesteretsdommer i USA.

Efter dagens afstemning, som er endt med resultatet 11-11, skal der være yderligere debat og proceduremæssig afstemning.

Det ville ikke have været nødvendigt, hvis afstemningen var endt i Jacksons favør.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hun ventes dog at blive godkendt i Senatet senere denne uge ifølge nyhedsbureauet Reuters. Her behøver hun et simpelt flertal.

Hvis Demokraterne fortsat er enige, vil hun blive godkendt til at få jobbet - uanset hvordan Republikanerne stemmer.

Den demokratiske vicepræsident Kamala Harris har den afgørende stemme ved stemmelighed. Derfor er Senatet i praksis styret af Demokraterne.

Mindst 47 ud af de 50 republikanere i Senatet ser ud til at være næsten sikre på at stemme imod.

Imens kalder demokraten Dick Durbin, der er formand for retsudvalget, udvalgets 'handling' for 'intet mindre end historisk'. Det skriver AFP.

Hvis Ketanji Brown Jackson bliver godkendt, erstatter hun den liberale højesteretsdommer Stephen Breyer, der går på pension.

Hun vil i så fald slutte sig til højesterettens liberale fløj. Der vil være et konservativt flertal, da retten vil bestå af tre overvejende liberale dommere, mens de resterende seks vil være fra den konservative fløj.

Ketanji Brown Jackson vil samtidig være den første sorte kvinde i jobbet. To sorte mandlige dommere er tidligere blevet valgt til højesteret. Den ene, Clarence Thomas, sidder der stadig.

Jackson har siden 2021 siddet som dommer ved en appeldomstol i Washington D.C. Før det var hun distriktsdommer i otte år.

Hun har også tidligere arbejdet for afgående højesteretsdommer Stephen Breyer.

Ifølge AFP stemte 11 demokrater for Jackson som ny højesteretsdommer. 11 republikanere stemte imod.

De ni dommere, der bemander højesteretten, har som udgangspunkt posten på livstid.