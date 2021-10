Afsætter milliarder til nye nærhospitaler: Her skal de ligge

Regeringen agter at afsætte en pulje på fire milliarder kroner til at opføre mellem 13 og 20 nærhospitaler. Det fremgår af regeringens udspil 'Tættere på II', som er præsenteret onsdag morgen.

Det har længe været et spørgsmål præcis, hvad der skal udgøre et nærhospital. I regeringens udspil er det formuleret således:

- Nærhospitaler med sygehusfunktioner, kommunale tilbud og for eksempel almen praksis, som tilbyder borgere med for eksempel flere kroniske lidelser eller samtidig somatisk og psykiatrisk sygdom et sammenhængende og nært sundhedstilbud.

Præcis hvilke funktioner nærhospitaler skal varetage, skal dog fastlægges af Sundhedsstyrelsen.

Dermed er det ikke endeligt fastlagt. Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kommer der senere på året et decideret sundhedsudspil fra regeringen.

Der er dog i regeringens udspil onsdag allerede nævnt en række undersøgelser og kontrolbesøg, der ifølge regeringen er relevant for nærhospitalerne.

Eksempelvis er det beskrevet sådan, at et røntgenbilleder, blodprøver eller EKG, der skal bruges til behandling på et hospital eller ved egen læge, skal kunne foretages på et nærhospital.

Det kan også være type 2-diabetes-, KOL- eller hjertekar-kronikere, der kan gå til kontrol på besøg på et nærhospital i stedet for et af de nuværende sygehuse.

De fire milliarder kroner skal dække 'op til 20' nærhospitaler. Regeringen har i sit udspil fundet 13 lokationer, der skal have et nærhospital.

Det er Skagen, Nykøbing Mors i Nordjylland, Tarm og Skive mod vest, Grenaa mod øst og Tønder og Fredericia i den sydlige del af Jylland.

Nyborg på Fyn og Nakskov på Lolland samt Næstved, Kalundborg, Frederikssund og Helsingør på Sjælland skal også have et såkaldt i nærhospital.

De fire milliarder kroner skal gå til bygninger, materiel og it-investeringer, der er nødvendige for at danne nærhospitalerne. Det fremgår ikke af udspillet, hvor pengene til driften - altså eksempelvis løn til personale - skal komme fra.

Regeringens udspil har også en udvidelse af akutberedskabet, fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde onsdag.

Her skal der findes yderligere fem til ambulancer eller akutbiler, siger Heunicke.