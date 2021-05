Afsætter syv dage til Morten Messerschmidts sag

Til sommer venter syv retsdage, der kan få store konsekvenser for Morten Messerschmidt, folketingsmedlem og næstformand i Dansk Folkeparti.

Her finder retssagen mod DF-politikeren nemlig sted ved Retten i Lyngby. Helt præcist er sagen berammet til den 2., 5., 6., 9., 10., 11. og 13. august, oplyser domstolen til Ritzau.

Morten Messerschmidt er anklaget for svindel og dokumentfalsk. Tiltalen mod ham blev rejst, efter at Folketinget i april ophævede hans immunitet.

Anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf, mens Morten Messerschmidt selv nægter sig skyldig i at have misbrugt EU-støttekroner i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Sagen mod Messerschmidt har været undervejs i årevis. DF-politikeren er tiltalt for at have misbrugt 98.835 kroner, der kom fra en EU-fond. Pengene må kun bruges til EU-relevante formål.

Derudover er han tiltalt for dokumentfalsk. Det skyldes, at han i forbindelse med sommergruppemødet skulle have gjort brug af en falsk kontrakt med Color Hotel Skagen, hvor mødet blev holdt.

Det var i august 2016, at Messerschmidt blev meldt til politiet for muligt svig med offentlige midler i Meld og Feld. Meld og Feld er henholdsvis en alliance af partier i EU og en EU-fond.

Sagen har trukket ud, blandt andet fordi Messerschmidt har tilbageholdt papirer i sagen ifølge et EU-organ. Politiet har også flere gange udskudt en afgørelse.

Sagen har været undersøgt af EU's kontor til bekæmpelse af svig - også kendt som Olaf - og af Bagmandspolitiet, Søik.