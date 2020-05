Afsat vaccinelæge advarer om manglende coronaplan i USA

Uden en klar retning og et koordineret modsvar til coronavirus kan 2020 blive 'den mørkeste vinter' i årtier for amerikanerne.

Sådan advarer læge Rick Bright, der for nylig blev fyret som direktør for Styrelsen for Avanceret Biomedicinsk Forskning og Udvikling (Barda).

- Vi har brug for en strategi og en plan nu for at sikre, at vi ikke kun kan udvikle en vaccine, fremstille den og distribuere den, men også administrere den på en fair og rimelig måde, siger han og tilføjer:

- Vi har ikke det endnu, og der er grund til stor bekymring.

Rick Brights advarsel lyder torsdag lokal tid i Repræsentanternes Hus i en klagesag, han selv har indgivet.

Bright mener, at han blev fyret som direktør, fordi han advarede mod at bruge lægemidlet klorokin mod Covid-19.

Et middel som USA's præsident, Donald Trump, flere gange har omtalt positivt.

Bright er efterfølgende blevet indsat i en mindre rolle som leder af et offentligt-privat partnerskab under sundhedsmyndighederne.

- Uden klar planlægning og gennemførelse af de foranstaltninger, som jeg og andre eksperter har fremsat, vil 2020 være den mørkeste vinter i moderne historie, siger han torsdag.

- Vi har ingen ordentlig plan, siger Bright, der også mener, at det vil tage længere tid end 12 til 18 måneder at udvikle en levedygtig vaccine.

Sundhedsministeriet, som er Brights arbejdsgiver, afviser anklagerne.

Præsident Trump skriver på Twitter torsdag, at han ikke kender til den tidligere direktør.

- En utilfreds medarbejder, som hverken er afholdt eller respekteres af mennesker, jeg har talt med, og som med hans holdning ikke længere bør arbejde for vores regering, skriver Trump.

Flere studier har sået tvivl om effekten af klorokin, og den seneste tid har Trump udtalt sig lidt mere varsomt om midlets effekt.

Over 86.000 mennesker er hidtil døde med coronavirus i USA, og der er opdaget over 1,4 millioner smittetilfælde med virusset.