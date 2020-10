Afslører favoritkandidat: Joe Biden

Egentlig er hun svensk. Og ja, 17 år gammel. Så på den måde burde hendes stemme ikke afgøre noget som helst, når det kommer til det amerikanske valg.

Men når det svenske pas og dåbsattest garneres med navnet Greta Thunberg, er det en anden snak.

Nu har hun - på twitter forstås - meddelt, hvem, hun mener, skal være den næste amerikanske præsident. Og valget er faldet på Joe Biden.

Eller som Greta Thunberg formulerer det:

'Jeg er aldrig gået ind i partipolitik. Men det kommende valg i USA er vigtigere end alle andre. Fra et klimaperspektiv er det langt fra godt nok, og mange af jer støtter naturligvis andre kandidater. Men, jeg mener... I ved...dælens! Få det nu organiseret og få alle til at stemme på Biden,' skriver hun.

I skrivende stund har det kastet knap 20.000 likes af sig, og 500 har kommenteret hendes opslag.

Det er da heller ikke uvant for den unge svensker at begå sig med eliten. Således har hun både besøgt den tidligere præsident Barrack Obama, ligesom hun har talt til adskillige topmøder.

Greta Thunberg startede med at blive rigtig kendt for to år siden, da hun begyndte at skolestrejke for klimaet. Siden har det fået adskillige skolebørn til at se op til hende, og skolestrejkerne har spredt sig over alt i verden, hvor børn strejker for klimaet.

