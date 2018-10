Afsløret af borgmester: Politiker undersøges for magtmisbrug 

En fødselsdagsfest i et kulturhus, som ikke kan lejes af andre borgere, med gratis bemandet lyd og lys og en kuvertpris på 50 kroner.

Det er lige nu et af de centrale elementer i en undersøgelse om magtmisbrug i Greve Kommune. Det kan Ekstra Bladet afsløre efter at have fået aktindsigt i sagen.

Her bliver den populære lokalpolitiker og 2.viceborgmester i Greve, Niclas Bekker Poulsen (S), anklaget for at have fået en billig fødselsdagsfest i det kommunalt støttede Portalen, fordi direktøren i kulturhuset følte sig presset af hans position i Byrådet.

Samme kulturhus har også doneret stole til Niclas Bekker Poulsens kaffebar.

En sag der lugter af bestikkelse, mener Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

- Det lyder som bestikkelse, når en byrådspolitiker presser en direktør til at levere en fødselsdagsreception og en række stole som borgere i Greve ikke kan få adgang til, siger Sten Bønsing.

Opdaget af borgmester

Sagen begynder 8. maj i år, da borgmesteren i Greve, Pernille Beckmann (V), på vej hjem fra rådhuset, ser Niclas Bekker Poulsen køre afsted med stole på sin trailer fra kulturhuset Portalen.

Musik- og teaterhuset Portalen modtager årligt 10 milioner kroner fra Greve Kommune. I de seneste år har det været diskuteret om pengene skulle spares.

Borgmesteren beder en embedsmand om at undersøge sagen, og der bliver derfor holdt et møde med Portalens direktør, Poul-Erik Mou Larsen. Han fortæller, at han gav stolene til 2. viceborgmesteren, der for nyligt har åbnet sin egen kaffebar, fordi de ikke længere skulle bruges.

På mødet kommer det også frem, at 2. viceborgmesteren har haft en privat fødselsdagfest i Portalen, selvom lokalerne ikke lejes ud til borgere.

-’Der er afholdt en privat fødselsdagsfest i Portalen for Niclas Bekker Poulsen, hvor Portalen har sørget for mad, drikke, lokaler, udstyr (lyd og lys) og en medarbejder til at styre lyd og lys for en meget lav kuvertpris,’ forklarer embedsmanden i sin redegørelse til borgmesteren.

Niclas Bekker Poulsen fik lov til at holde sin 40-års fødselsdagsfest i caféen for 100 mennesker. Maden havde en kuvertpris på 50 kroner, og Portalen tabte, ifølge Greve Kommune, penge på arrangementet.

I januar sidste år fik Niclas Bekker Poulsen lov til at holde sin 40-års fødselsdagsfest i caféen for 100 mennesker. Det er ellers ikke muligt for borgere i Greve kommune at leje Portalens lokaler.

Følte sig presset

Direktør Poul-Erik Mou Larsen følte sig presset af Niclas Bekker Poulsens position i Byrådet, fremgår det af mødereferatet. Kulturhuset får nemlig årligt 10 millioner kroner fra Greve Kommune.

-’Poul-Erik forklarer, at han oplever et vist pres fra Niclas Bekker Poulsen, som ofte omtaler sig som viceborgmester og fra A-holdet som det støttende parti til portalen,’ skriver embedsmanden i mødereferatet til borgmesteren i Greve.

Kommunen opfordrer Kulturhuset til at sende en ekstraregning for festen til Niclas Bekker Poulsen. Det gør man, men han har endnu ikke har betalt regningen på 10.000 kroner. Stolene vælger han dog efterfølgende at levere tilbage.

Greve Kommunes kommunaldirektør inddrager Kommunernes Landsforening for at få hjælp med sagen.

-’Vi har en sag med en politiker, der måske har misbrugt sin magt.(…) Hvad bør jeg gøre? Er det politianmeldelse eller en henvendelse til bestyrelsen?’, lyder det i mailen til KL, der starter en undersøgelse om magtmisbrug.

KL ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, ligesom borgmester Pernille Beckmann og direktør i Portalen Poul-Erik Mou Larsen ikke ønsker at udtale sig, før KLs undersøgelse er færdig i midten af oktober.

Afsløret: Se Nicklas Bekker Poulsen blive konfronteret af Ekstra Bladet her.

Eksperter: Det ligner embedsmisbrug og bestikkelse

Sagen fra Greve Kommune ligner en bestikkelsessag, mener Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet:

- Det lyder som bestikkelse, og det er ikke en bagatelsag. Det er i strid med reglerne om gaver og andre fordele og det minder om den sag, hvor Karsten Ree gav to politibetjente en rejse til Afrika på en værdi til 10.000 kroner. De fik en straf på 20 dages betinget fængsel for passiv bestikkelse, da det blev vurderet som underminerende for befolkningens tillid til politiet, siger han.

Bente Hagelund, der er rektor på Folkeuniversitetet og forfatter til lærebøger om forvaltningsret, mener, at der er tale om embedsmisbrug.

- Det er embedsmisbrug, når en politiker bruger sin position til at skaffe sig fordele, som andre borgere ikke kan få. Men det er ikke bare politikeren Niclas Bekker Poulsen, men også Portalens direktør, Poul-Erik Mou Larsen, som kan kritiseres i denne sag, siger Bente Hagelund.

- Det undrer mig, at Portalen ikke har vedtaget retningslinjer for leje af lokaler til fester og andre arrangementer, og for hvad der skal gøres med aflagte effekter. Aflagte effekter skal man enten smide ud eller sælge, og også her skal alle borgere behandles ens, uanset om de sidder i byrådet eller ej, siger Bente Hagelund.

Konfrontation: Nicklas Bekker Poulsen mener ikke, at han har presset Portalens direktør.

- Jeg har ikke gjort noget, jeg har hverken sagt eller presset eller noget. Så det ved jeg ikke, hvad det bunder i.

- Du har modtaget en ekstraregning på 10.000 kroner. Hvorfor har du ikke betalt den?

- Jeg vil lige se, hvad undersøgelsen kommer frem til. Den kommer i næste måned, så må vi se, hvad konklusionen er på det.

- Du har fået lokaler stillet gratis til rådighed, som andre ikke kan leje sig ind i. Hvorfor er det ikke fair, at du betaler for det?

- Når man booker sig ind i en restaurant, så plejer man heller ikke at betale for lokaler.

- Skal Portalen betale for de omkostninger, der har været til det her arrangementer?

- Jeg mener ikke, at Portalen betaler for noget. Jeg har betalt en forpagter for en buffet, og det synes han var en fin pris.

- Men du har fået en ekstraregning på resten?

- Ja, og det synes jeg er urimeligt, for jeg havde lavet en aftale med en forpagter, så vi må se, hvad der kommer fra undersøgelsen.

- Vi har en ekspert, der mener, at der kan være tale om bestikkelse i sagen, da du som byrådsmedlem ikke må modtage gaver, der er over bagatelgrænsen. Hvad siger du til det?

- Jeg synes, det er en svær situation at forholde sig til. Det kommer an på, hvad undersøgelsen kommer frem til.