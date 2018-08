Afsløret i diætsnyd: EU ændrede praksis - nu kan politikerne ikke kontrolleres

Europaparlamentarikerne har fundet en fed fidus til, hvordan de kan stoppe godt med skillinger i lommen, uden at de behøver deltage i nogen møder. Og de kan ikke opdages.

Systemet er sådan, at parlamentarikerne skal møde op i parlamentet og skrive under på, at de er der. Underskriften udløser 2.276 kroner i skattefri diæter om dagen. Men gennem tiden er flere parlamentarikere blevet taget i at gå i parlamentet, skrive under og så ellers daffe ud og nyde en fridag med penge i halen.

Det er der imidlertid nu sat en stopper for. Ikke ved at forbyde det, forstås. Nej, derimod skal der nu skrives under i et lokale bag lukkede døre, hvor der ikke er adgang for offentligheden, og hvor ingen kan holde øje med, hvem der skriver under.

Ekstra Bladet har været på besøg i parlamentet, og straks vi tog billeder af dørene ind til de hellige bøger, kom der en vagt susende og insisterede på, at billedet skulle slettes igen.

Bør komme frem igen

Daniel Freund, der er ansvarlig for EU integritet i Transparency International, fortæller, at det tidligere var sådan, at parlamentet offentliggjorde en liste over, hvilke parlamentarikere, der havde skrevet sig ind.

- Men den slags gennemsigtighed er ikke længere tilgængelig. Men jeg mener, at det er den slags oplysninger, der bør komme frem igen.

- Den eneste måde vi kan tjekke, om parlamentarikerne passer deres arbejde er ved at tjekke, når de har stemt. Men vi ved også, at der er parlamentarikere, der kommer ind med tog om morgenen, stemmer og så tager de hjem igen over middag, siger han.

Wouter Wolfs, der forsker i EU-administrationen ved Leuven Universitet, mener generelt, at det er et problem, at der mangler gennemsigtig i EU:

- Et vigtigt aspekt er, at mangel på gennemsigtighed. Borgerne bør vide, hvad deres penge bliver brugt til, siger han.

