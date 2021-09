Afsløring: Tesfaye i kæmpe Syrien-brøler

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved en fejl overset, at en af de tre kvinder, som bliver evakueret til Danmark fra Syrien, havde dobbelt statsborgerskab og dermed kunne have været udelukket fra Danmark

En kvinde og hendes børn bliver evakueret fra fangelejrene i Syrien, selv om hun måske i virkeligheden ikke er omfattet af den aftale, som regeringen og en række partier indgik i maj.

Hele sagen og forløbet beror på en brøler, som er begået i Udlændinge- og Integrationsministeriet, erfarer Ekstra Bladet fra kilder med indsigt i sagen.

Fejlen består i, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfayes embedsværk har overset, at en af de tre kvinder, som sammen med deres tilsammen 14 børn skal hentes til Danmark, tilsyneladende har dobbelt statsborgerskab og ikke kun dansk, som man hidtil har troet.

Foto: Jens Dresling / POLFOTO

Havde de danske myndigheder vidst det, kunne man have forsøgt at fratage kvinden sit danske statsborgerskab og dermed afvist at hente hende hjem til Danmark - ligesom det er tilfældet med tre øvrige kvinder og deres fem børn.

Regeringen har valgt at afvise de tre øvrige kvinder, fordi de har fået frataget deres danske statsborgerskab.

'Pengeskabssag'

Kilder oplyser til Ekstra Bladet, at fejlen blev opdaget i sommer, hvorefter partierne bag den politiske aftale om at evakuere kvinder og børn fik en fortrolig orientering i Udenrigsministeriet. Derudover er Folketingets Udenrigspolitiske Nævn også informeret.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er flere centrale ministerier og ministre bekendt med brøleren, og flere kilder undrer sig over, hvordan fejlen kan være sket.

Udlændinge- og Integrationsministeriet indgik nemlig i den berømte task force, som blev nedsat af regeringen og fik til opgave at undersøge, om man kunne hente børnene hjem uden deres mødre.

Dette er ikke billeder af danske børn, men af andre børn, der også sidder fanget i en syrisk fangelejr. Foto: Ritzau Scanpix / GORAN TOMASEVIC

Derudover erfarer Ekstra Bladet, at Udlændinge- og Integrationsministeriet allerede i vinteren 2019/2020 fik en orientering om, at kvinden tilsyneladende har dobbelt statsborgerskab.

Årsagen til, at sagen er blevet overset i Tesfayes ministerium, er angiveligt, at der er tale om en såkaldt 'pengeskabssag', hvilket vil sige, at sagens dokumenter kun findes i fysisk form i ministeriet og ikke digitalt.

Brøler ændrer intet

Miseren ser dog ikke ud til at få konsekvenser eller ændre på regeringens planer om at evakuere kvinden og hendes børn.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, men oplyser i en mail, at beslutningen om at hjemtage tre kvinder og 14 børn stadig står ved magt.

'Regeringen besluttede før sommerferien at evakuere 14 børn fra Syrien. Den beslutning står vi ved. Også selvom det betyder, at det formentlig først vil blive afgjort i en dansk retssal, om en af mødrene kan fratages sit danske statsborgerskab,' udtaler han i en mail og tilføjer.

'Jeg vil gerne understrege, at PET ikke har haft indvendinger af sikkerhedsmæssig karakter mod, at der på nuværende tidspunkt arbejdes videre med en samlet evakuering af børnene og deres mødre.'