Aftale: Farvel til mundbind

Kort før klokken fire torsdag morgen indgik Folketingets partier en politisk aftale om yderligere genåbning af Danmark.

Aftalen betyder blandt andet, at der fra mandag ikke længere vil være krav om mundbind undtagen i tæt kollektiv trafik.

Formand for Dansk Folkeparti skriver på Twitter, at forsamlingsforbuddet desuden udfases hurtigere.

Ifølge Thulesen Dahl vil mundbind kun være nødvendigt, når man står op i den kollektive trafik.

- Det betyder, at man kan gå ned og købe en liter mælk uden at have mundbind på, siger Thulesen Dahl på et pressemøde tidligt torsdag.

Flere professorer havde inden forhandlingerne sagt, at mundbindskravet godt kunne fjernes i hvert fald delvist.

I en tidligere rammeaftale lød det, at mundbindet senest skulle udfases, når alle danskere over 16 år har fået tilbudt en vaccine.

Det står til at ske i september, men smitteudviklingen har altså været så positiv, at partierne og regeringen nu har besluttet, at vi stort set siger farvel til mundbindet fra mandag.

Mundbindets rolle under coronapandemien har ikke været fri for diskussion undervejs.

I de første måneder af epidemien i Danmark var der ikke et krav om at bære mundbind nogen steder. I april sidste år sagde Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at styrelsen ikke mente, effekten var veldokumenteret.

Senere under epidemien i juli sidste år sagde Brostrøm, at mundbind ikke gav nogen mening i den situation, som landet befandt sig i. Men i august 2020 blev der skiftet kurs, da myndighederne gjorde det til et krav at bære mundbind i offentlig transport.

Nogle måneder senere - i oktober - blev reglerne skærpet, så mundbind også blev et krav i blandt andet supermarkeder og på serveringssteder. Krav, der stadig gælder i dag, men fjernes fra mandag.