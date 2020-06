Aftale vil sikre coronavaccine til op mod 400 millioner EU-borgere

Tyskland, Frankrig, Italien og Holland har underskrevet en aftale med medicinalfirmet AstraZeneca om at garantere, at det vil forsyne EU med op mod 400 millioner doser vaccine mod coronavirus.

Det oplyser den tyske regering og det svensk-britiske medicinalfirma lørdag. Det skriver AFP, Reuters og andre nyhedsmedier.

Vaccinen er ved at blive udviklet af forskere på universitetet i Oxford. Den er vel og mærke ikke godkendt endnu.

- Dette vil sikre, at hundredvis af millioner mennesker i Europa vil have adgang til vaccine. Og ja, hvis det virker, så vil vi vide det inden slutningen af sommeren, siger AstraZenecas chef, Pascal Soriot.

Hvis alt går vel, så vil vaccinen være færdigudviklet inden udgangen af året, lyder det fra det tyske sundhedsministerium.

Sundhedsminister Jens Spahn konstaterer, at EU i modsætning til mange andre lande i verden, ikke hidtil har lavet aftaler, der sikrer adgang til vaccine mod coronavirus.

Sygdommen Covid-19 har foreløbig medvirket til 426.000 menneskers død verden over.

- En hurtig koordineret aktion af en gruppe medlemsstater vil skabe ekstra værdi for alle EU-borgere i denne krise. Sammen med EU-Kommissionen ønsker vi at blive endnu hurtigere og stærkere under forhandlinger i fremtiden. Det siger Spahn ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Italiens sundhedsminister, Roberto Speranca, skriver på Facebook, at op mod '400 millioner doser kan blive gjort tilgængelige' for EU-borgere med denne aftale. Det bekræfter Spahn.

Der er ikke oplyst beløb i forbindelse med kontrakten.

Soriot siger, at der er et netværk på plads til at sikre forsyninger af vaccinen. Der står allerede virksomheder klar til at deltage i arbejdet i Holland, Tyskland, Italien og Frankrig blandt flere andre, siger han.

Det er den første kontrakt som indgås af Europas IVA (Inclusive Vaccines Alliances). Den er stiftet af Tyskland, Frankrig, Italien og Holland.

På et møde fredag mellem EU's sundhedsministre var der enighed om at binde IVA's arbejde sammen med EU-Kommissionens. Det oplyser den tyske regering ifølge Reuters.

Det britiske medicinaltilsyn har ifølge Soriot tilladt, at AstraZeneca kan gå i gang med fase III-forsøg. Det indebærer afprøvning af vaccinen på en stor gruppe mennesker.