Aftalepartier vil undersøge ordningen Ja tak til reklamer

Regeringens tre støttepartier, SF, Enhedslisten og De Radikale, ønskede en 'Ja-tak'-ordning til reklamer i tirsdagens aftale om fremtidens affaldshåndtering i Danmark. Men det er ikke i første omgang blevet til noget.

Ønsket er, at danskerne aktivt skal tilmelde sig husstandsomdelte papirreklamer og tilbudsaviser i stedet for som nu aktivt at framelde sig. Den nuværende ordning har SF tidligere kaldt 'hjernedødt papirspild'.

- Lige præcist det at få lavet 'Nej-tak'-ordningen om har været centralt for SF, Enhedslisten og De Radikale. Der står nu i aftalen, at der skal laves en afdækning og derefter indkaldes til forhandlinger, siger SF's klimaordfører, Signe Munk, efter at det ikke blev en del af aftalen.

Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen, kalder sig 'fortrøstningsfuld' om, at en aftale kan laves. Ifølge partiernes udspil bliver der hvert år produceret 100.000 ton - 100 millioner kilo - tilbudsaviser og reklamer årligt. 35 procent af det samlede papiraffald.

At lave en 'Ja-tak'-ordning kan dog tage tid. Først skal der være en afdækning af problemerne, og så skal der indkaldes til drøftelser i Erhvervsministeriet, da en sådan ordning skal ligge under markedsføringsloven og ikke i Klimaministeriet.

De drøftelser forventes først at starte til efteråret.

- Der er et arbejde, der pågår om det i Erhvervsministeriet. Så vi kommer til at vente en postgang. Men det er vigtigt, at vi har den drøftelse, siger De Radikales Ruben Kidde.

SF's Signe Munk understreger da også, at hverken idéen eller kravet er dødt:

- Det er et vigtigt fokus for os. Og derfor vil vi følge op for at sikre, at regeringen følger op på det hurtigst muligt.

- For vi synes, at det ligger lige på den flade, at man sørger for, at der ikke bliver produceret mere papiraffald end højst nødvendigt. I dag er det sådan, at man får fyldt sin postkasse med unødvendige reklamer.

Enhedslisten Mai Villadsen siger, at en af grundene til, at en aftale om reklamer ikke kunne lande nu, er, at der var partier i den brede aftale om affald, der var imod.

- Men vi er jo heldigvis et flertal i Folketinget, der er klar til at gennemføre dette her, siger hun.