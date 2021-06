Afviser Inger Støjbergs ønske: Intet live-tv fra rigsretssag

Det vil ikke være tilladt at sende direkte tv-billeder fra rigsretssagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Dog vil nogle medier få lov at optage og transmittere billeder og lyd fra domsafsigelsen.

Det har Rigsretten afsagt kendelse om, tirsdag formiddag klokken 10.

Normalt er det ikke tilladt at tage billeder eller optage video fra retssager i det danske retssystem.

Dog kan der i særlige tilfælde - som ved domsafsigelser i retssager med stor mediebevågenhed - gives tilladelse til videooptagelse.

Inger Støjberg har selv ønsket, at pressen fik mulighed for at sende direkte tv-billeder fra den historiske straffesag.

Også flere medier har argumenteret for, at der bør være størst mulig offentlighed omkring sagen.

Derimod har sagens to anklagere, som er udpeget af Folketinget, argumenteret for at der ikke bør gives tilladelse til.

Rigsretssagen skal afgøre, hvorvidt Inger Støjberg i rollen som udlændinge- og integrationsminister i strid med loven beordrede asylpar - hvor den ene part var under 18 år - adskilt tilbage i 2016.

Der foregik ikke partshøring af parrene i sagerne, og der var angiveligt ingen individuel sagsbehandling.

Kritikere af adskillelsen af asylpar har påpeget, at der netop kræves partshøring og individuel sagsbehandling i den type sager.

Rigsretssagen indledes i september og ventes afsluttet inden årets udgang.