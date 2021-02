Afviser milliard-skøn

Finansminister Nicolai Wammen (S) kan 'ikke genkende', at det vil koste 100 milliarder kroner om året, hvis regeringens teststrategi med to ugentlige test til alle skal udfoldes.

Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Vi ved jo eksempelvis ikke, hvor længe testbehovet vil være der, så det er meget usikkert at sætte tal på. Samtidig kommer der løbende nye testteknologier, som nedbringer omkostningerne markant.

- Og udgifterne kan ikke ses isoleret uden at have øje på alternativet – flere og længere nedlukninger med store udgifter til hjælpepakker med videre.

- I det perspektiv er jeg uenig i, at udgifterne til test samlet set vil løbe op i det niveau – selv hvis man kun ser isoleret på udgifterne til test. Samtidig er det samfundsøkonomiske regnestykke ganske enkelt meget mere komplekst end det, siger Nicolai Wammen.

Han sætter dog ikke et tal på, hvad prisen så vil være.

Onsdag i sidste uge vurderede sundhedsøkonom Jakob Kjellberg, professor ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) til Berlingske, at teststrategien vil løbe op i omkring 100 milliarder kroner årligt.

De to ugentlige test for alle kan være nødvendige for at åbne samfundet mere, lyder det fra regeringen.

- Vi skal i gang med at genåbne Danmark, så snart de sundhedsmæssige omstændigheder tillader det.

- Det er i alles interesse, og det er regeringens politik. Her vil omfattende brug af test være helt afgørende for, at vi kan komme hurtigt i gang, siger Nicolai Wammen.

Han siger videre, at en opjustering af testkapaciteten vil have omkostninger her og nu, men det skal ses som en investering i genåbning.

- Omkostningerne skal ses i sammenligning med de dybe økonomiske og menneskelige konsekvenser ved nedlukning af samfundet. Test i stor skala er en nødvendig – og hensigtsmæssig – vej til at starte genåbningen.

Tidligere mandag holdt justitsminister Nick Hækkerup (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) møde med landets borgmestre.

Her blev det meddelt, at kommunerne skal være klar til at teste elever og lærere, hvis folkeskoler og grundskoler skal kunne åbne.

De næste genåbninger vil blive præsenteret onsdag. Hvor der præcist lempes på restriktioner, vides dog ikke.