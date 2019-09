Afviser valg: Boris taber igen, igen

Underhuset i det britiske parlament har afvist premierminister Boris Johnson, som onsdag aften har anmodet om at få udskrevet nyt parlamentsvalg.

Det krævede to tredjedeles flertal for regeringen at få valget i utide udskrevet pga. de faste valgperioder i Storbritannien. Det mislykkede for Boris Johnson med stemmerne 298 for - 56 imod. Dermed fik forslaget om nyvalg ikke to tredjedele flertal.

- Jeremry Corbyn er blevet den første leder af oppositionen, som har afvist invitationen til et valg. Det må være, fordi han ved, han ikke vil vinde, siger Boris Johnson efter nederlaget.

- Det må være første gang, at oppositionen har stemt for at vise tillid til regeringen, siger Boris Johnson til stor morskab for Underhuset i den aparte situation.

Johnson anmodede om et parlamentsvalg, efter et flertal i Underhuset tidligere onsdag aften har stemt for at blokere for et no deal-brexit.

Det er premierminister Boris Johnsons andet nederlag på to dage i det britiske parlament.

Lovforslaget, som regeringen var imod, blev bakket vedtaget med stemmerne: 327 - 299.

Samtidig blev et ændringsforslag af Helle Thorning-Schmidts mand, Stephen Kinnock, indarbejdet i lovforslaget under forvirrende omstændigheder. Ændringsforslaget blev nemlig vedtaget, da 'nej'-siden i parlamentet ikke stillede med tællere. Noget, der minder om en klar fejl.

Med vedtagelsen af lovforslaget i Underhuset skal lovforslaget nu sendes til Overhuset, House of Lords.