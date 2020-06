Ahmed Akkari stifter af nyt parti

Den tidligere imam Ahmed Akkari, der blev landskendt under Muhammed-krisen, stifter et nyt parti, Nyt Centrum Venstre, sammen med to andre

Den tidligere imam Ahmed Akkari, der blev landskendt for at optrappe Muhammed-krisen, stifter sammen med to andre et nyt parti.

'Coronapandemi, klimakrisen, optrappelse af vold og et verdenssamfund, der lider under mangel på politisk lederskab, kræver en anderledes tilgang til politik. Vi skal handle nu, før det hele kører af sporet,” siger Hanna Ziadeh. “Situationen kræver holdbare løsninger baseret på en folkelig opbakning og ikke på mediaspin', siger en af medstifterne, folkeskolelærer, aktivist og politisk ideudvikler, Jens Baj på Facebook.

Den tredje medstifter er Hanna Ziadeh, der kom til Danmark i 1986 som politisk flygtning fra et krigshærget Libanon. Han har i ifølge partiet i snart tre årtier skrevet kritisk om forværringen af menneskerettigheder i Danmark.

Onsdag vil de præsentere sig selv, mærkesagerne og fortælle hvorfor de mener, Danmark har brug for et nyt parti lige nu.

Partiet kommer til at hedde Nyt Centrum Venstre (NCV), for stifterne har registreret domænenavnet Ncv.dk og lavet en simpel hjemmeside, og på Facebook skriver Akkari:

'Kære alle: Hvorfor jeg har sagt ja til at engagere mig, bidrage og støtte op om Hanna, Jens, Lars m.fl. i NCV - et parti i centrum og en smule på venstrefløjen. NCV sætter fokus på solidaritet, omsorg og progressiv økonomisk politik. Det kan man læse om i de skønne fem centrale programpukter på '5-stjernen' er: humanismen og frihedsværdierne - demokratiske reformer - klimabevidsthed med grøn omstilling - en fin balance i synet på EU samt sikring af velfærdssamfundet.'

Den 42-årige Ahmed Akkari er mest berygtet for sin rolle under Muhammedkrisen, hvor han som radikal muslimsk prædikant og talsmand for Islamisk Trossamfund var særdeles ihærdig i sit vellykkede projekt med med at opildne til had og kamp mod Danmark og retten til religionskritik. Senere skiftede han holdning og brød med sine gamle trosfæller.

