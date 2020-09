Ahrenkiel beholder millionløn under lang hjemsendelse

Den nu tidligere departementschef i Forsvarsministeriet Thomas Ahrenkiel vil få fuld løn, mens han er hjemsendt fra sin stilling under mistanke for urent trav i sin tid som chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det oplyser Forsvarsministeriet i en mail til Ritzau.

- Thomas Ahrenkiel er fritaget for tjeneste, men beholder sin nuværende løn fra Forsvarsministeriet, skriver ministeriet.

Af en opgørelse fra Økonomistyrelsen fremgår det, at Thomas Ahrenkiel sidste år tjente 1.650.000 kroner.

Dertil kom et engangsvederlag på 105.000 kroner, der bragte hans samlede årsløn op på 1.755.000 kroner.

Ahrenkiel skulle efter planen have forladt sin stilling som departementschef den 1. september, men i stedet blev han 24. august fritaget fra tjeneste og sendt hjem.

Det skete, efter at det særlige tilsyn, der holder øje med efterretningstjenester, har fået oplysninger fra en whistleblower.

Ifølge oplysningerne er der i strid med reglerne blevet videregivet oplysninger om danske statsborgere i Ahrenkiels tid som chef for FE fra 2010 til 2015.

Hvor længe den tidligere departementschef skal være hjemsendt med løn er uvist, men det bliver efter alt at dømme længe.

Indtil videre er det i hvert fald ikke en gang fastlagt, hvem der skal forestå undersøgelsen af Ahrenkiel og de tre øvrige hjemsendte medarbejdere fra FE.

- Forsvars- og justitsministeren er under inddragelse af Folketinget og i dialog med Tilsynet med Efterretningstjenesterne ved at tilrettelægge en uvildig undersøgelse, skriver Forsvarsministeriet.

Siden hjemsendelsen af Thomas Ahrenkiel har chefen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Pernille Reuter, fungeret som departementschef.

Mandag blev Morten Bæk, den hidtidige departementschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsenteret som ny departementschef i Forsvarsministeriet.

Dermed kan Forsvarsministeriet se frem til at skulle aflønne to departementschefer i en rum tid.