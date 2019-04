Aktivister i Sudan siger hæren vil opløse protestaktion

Der bliver mandag gjort forsøg på at opløse en protestaktion foran forsvarsministeriet i hovedstaden Khartoum. Her sidder demonstranter på pladsen foran ministeriet.

Det oplyser Sudans ledende protestgruppe.

Gruppen SPA opfordrer på sociale medier folk til at slutte sig til deres aktion for "beskytte jeres revolution".

Sudans militær er under massivt pres fra demonstranter og fra vestlige regeringer for at overdrage magten til en ny civil regering. Det er tiende dag i træk, at masseprotester fortsætter i de centrale dele af Khartoum.

Tusindvis af mennesker har slået lejr uden for komplekset, som udgør forsvarsministeriet. Det sker, efter at demonstranternes ledere har udstedt krav til det militære råd. Det har magten efter afsættelsen af landets veteranleder, præsident Omar al-Bashir.

Det regerende militærråd meddelte søndag, at det har fjernet forsvarsminister Awad Ibn Auf. Det har fyret landets udsending i USA samt udpeget en ny spionchef.

Forsvarsministeren var indtil fredag aften leder af det militærråd, der regerer Sudan, efter Bashir tidligere på ugen blev afsat.

Også Sudans charge d'affaires i Washington, Mohamed Atta, er fyret.

Han er tidligere chef for den frygtede efterretningstjeneste. Under hans ledelse blev undertrykkelsen af oppositionen og kritiske medier optrappet.

Da Atta rykkede til Washington, blev han erstattet af Salah Gosh, som blev fjernet fra posten lørdag.

Sudans nye midlertidige leder, general Abdel Fattah al-Burhan, lovede lørdag i en tv-tale, at han vil 'fjerne regimet og dets symboler'.