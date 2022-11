Alle er taget hjem: Han bliver på værelset

ATLANTA, GEORGIA (Ekstra Bladet):

Fra valgfest til valgfuser.

Ekstra Bladet er onsdag morgen til valgfest hos Herschel Walker på et hotel i Atlanta, og det startede som et sandt jubelgilde. Ifølge Ekstra Bladets reporter på stedet, så var tilhængere af republikanerens kandidat til Senatet ikke i tvivl.

- Uanset hvem vi taler med, så er de SIKRE på, at Herschel Walker vinder. Ingen vil overhovedet tale om, at det kan tippe den anden vej, lød det tidligere til Ekstra Bladet.

Men sådan gik det ikke. I hvert fald for nu. Festen er nu slut, og Walker-fans er taget hjem, mens hovedpersonen bliver på værelset.

Årsagen er, at der i Georgia gælder særlige regler for senatsvalgene. Hvis ingen af de to kandidater når over 50 procent af stemmerne, skal staten gennem en anden valgrunde for at finde en ny senator.

Sådan så det ud til valgfesten, inden alle tog hjem. Foto: Ditte O. Lynge

Valggyser

Og det står nu klart, at hverken Herschel Walker eller demokraten Raphael Warnock kommer over de 50 procent, og så kan Georgia se frem til fire uger mere med valgkamp.

Samtidig er det stadig uklart, hvem der får flertallet i Senatet, da der udestår afgørelser i de tætte opgør i Georgia, Nevada, Wisconsin og Arizona.

Og hvis vi ender med dødt løb, kan det ende med, at vi stadig ikke har et svar på, om flertallet er rødt eller blå, før Georgia bliver afgjort om en lille måned. Valggys!

Klokken 6.45 har republikanerne ifølge NBC News vundet ni pladser, som demokraterne vandt i 2020. Men demokraterne har slået fra sig og har vundet fem pladser, som republikanerne vandt i 2020.

Dermed er bottom line, endnu inden alle stemmer er talt op, at republikanerne stadig mangler at finde de sidste sejre, der skal give dem flertal. Prognoserne hos de store tv-stationer viser dog stadig, at det kommer til at ske, men det bliver langt tættere end ventet før valget.

Abortballade

60-årige Herschel Walker indstillede tilbage i 1997 sin professionelle NFL-karriere efter 12 sæsoner og er nu gået ind i politik.

Men det har været en turbulent omgang.

I starten af oktober kunne det amerikanske medie The Daily Beast fortælle, at den tidligere NFL-stjerne og nuværende kandidat til Senatet Herschel Walker tilbage i 2009 opfordrede sin daværende kæreste til at få foretaget en abort - og betalte for den.

Walker, der i dag tordner mod abortlovgivningen og kæmper for at forbyde abort uden undtagelser, afviste historien og truede med at lægge sag an mod mediet.

Historien var utroværdig, mente han, fordi kvinden i artiklen var anonym. Og i et interview med tv-stationen Fox News påstod han, at han ikke anede, hvem kvinden kunne være.

Det fik kvinden til at tage bladet fra munden og nu stå delvis frem og fortælle, at hun ikke bare har været kærester med Walker i flere år. Hun er også mor til et af hans børn.

