Alle ministre trækker sig fra regering i uroprægede Sri Lanka

Med undtagelse af præsidenten og premierministeren er Sri Lankas regering trådt tilbage.

Det fortæller undervisningsminister Dinesh Gunawardena til journalister efter et møde sent søndag aften lokal tid.

Efter mødet har alle 26 ministre på nær præsident Gotabaya Rajapaksa og hans ældre bror og premierminister Mahinda Rajapaksa indgivet deres afskedsbreve.

Tiltaget baner vej for, at præsident Gotabaya Rajapaksakan kan udpege en ny regering mandag.

Sri Lanka står over for en alvorlig mangel på fødevarer, brændstof og andre fornødenheder under landets værste økonomiske krise siden uafhængigheden fra Storbritannien i 1948.

Fredag indførte præsidenten undtagelsestilstand i hele østaten, efter at en folkemængde havde forsøgt at storme hans hjem i hovedstaden Colombo.

Derudover er et landsdækkende udgangsforbud gældende til mandag morgen lokal tid.

Men utilfredsheden med regeringen fortsatte søndag, hvor end ikke en mørklægning af sociale medier kunne forhindre endnu en dag med demonstrationer.

Mørklægningen udløste desuden en skarp kritik fra oppositionspartiet Samagi Jana Balawegaya (SJB), som mente, det var på tide, at regeringen træder tilbage.

- Præsident Rajapaksakan må hellere indse, at stemningen allerede er vendt mod hans autokratiske styre, siger SJB-politikeren Harsha de Silva.

Tidligere søndag blev internetudbydere bedt om at blokere adgangen til Facebook, WhatsApp, Twitter og andre sociale medier.

Mørklægningen blev senere på dagen ophævet, efter at Sri Lankas menneskerettighedskommission havde fastslået, at regeringen ikke har beføjelse til at indføre en sådan censur.

Flere advokater i Sri Lanka har opfordret regeringen til at ophæve undtagelsestilstanden i landet. Den giver blandt andet sikkerhedsstyrker mulighed for at anholde og tilbageholde mistænkte i lange perioder uden sigtelse.

En kritisk mangel på udenlandsk valuta betyder, at Sri Lanka har svært ved at betale af på sin 51 milliarder dollar store udenlandske gæld.

Derudover er der strømafbrydelser i op til 13 timer om dagen, fordi regeringen ikke har nok udenlandsk valuta til at betale for brændstofimport.

Der bor knap 22 millioner mennesker i Sri Lanka.