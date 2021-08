Alle vil have han går af: Cuomo nægter

Det står der i rapporten

En af de mest alvorlige beskyldninger mod Cuomo er fra en kvindelig medarbejder, der siger, at Cuomo stak hånden ind under hendes bluse og gramsede på hendes bryst, da de var alene på hans kontor.

Hun var blevet tilkaldt for at hjælpe med et teknisk problem, har hun forklaret.

En anden kvindelig tidligere medarbejder har fortalt, at guvernøren kom med upassende bemærkninger. Blandt andet skal han have sagt, at han ledte efter en kæreste, og han skal have spurgt hende, om hun er monogam og har sex med ældre mænd.

I den 165 sider lange rapport fremgår det, at Cuomo hævnede sig på en af kvinderne, efter at hun offentligt havde fortalt om sine oplevelser med ham. Det fremgår ikke, hvordan han konkret hævnede sig på hende.

Rapporten konstaterer også, at Cuomo og hans nære medarbejdere skabte et giftigt arbejdsklima præget af frygt og intimidering, skriver New York Times.