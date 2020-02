Alternativet bløder

Alternativet er på få år gået fra ikke at eksistere til at være det fjerdestørste folketingsparti målt på antallet af medlemmer og nu til at være et af de mindste.

Det skyldes, at partiet har smidt 1941 ikke-betalende medlemmer ud, og at partiet ikke længere tæller ungdomspartiets medlemmer med i sine egne.

Partiet har gjort status op til det ekstraordinære landsmøde lørdag, hvor der skal vælges en ny leder efter partistifter Uffe Elbæk.

Talsperson for hovedbestyrelsen Leila Stockmarr afviser, at partiet har pumpet tallene op bevidst.

- Nej, det synes jeg bestemt ikke. Beslutningen om at trække de tal ud beror på et ønske om at have en mere adskilt organisatorisk struktur og Alternativets unges ønske om at søge fonde og lignende som en selvstændig organisation, siger hun.

Alternativet har 6222 medlemmer ifølge den nye opgørelse fra partiet, hvor 1941 medlemmer er smidt ud. Dermed har partiet mistet knap halvdelen af sine medlemmer på et par år.

Tallet for ikke-betalende har opbygget sig over flere år, men først nu gør partiet noget ved det. Det nye medlemstal er langt mindre, end hvad partiet tidligere har oplyst, selv om "gennemsigtighed" er en af partiets seks kerneværdier.

- Værdierne bliver ikke bare pudset af, når der skal holdes skåltaler. De seks kerneværdier skal være konstante pejlemærker, skriver partiet selv om værdierne.

Det vakte opsigt, da Alternativet på blot to og et halvt år nåede 10.000 medlemmer kort før partiets landsmøde i 2016, mens traditionelle partier kæmpede med at vende den årtier lange nedgang.

Dermed overgik partiet SF, Enhedslisten, De Radikale, De Konservative og Liberal Alliance i antallet af medlemmer. Nu er skuden vendt, og partiet er blandt Folketingets mindste.

Det skyldes også måden, partiet nu opgør antallet på. Tidligere har ungdomspartiets medlemmer været en del af medlemstallet i Alternativet, men det går partiet nu bort fra.

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti oplyser, at deres ungdomsorganisationers medlemmer ikke indgår i det samlede medlemstal og aldrig har gjort det. Derfor har tallene ikke været sammenlignelige i årevis.

- Vi har aldrig lagt skjul på, at de tal var med som sådan. Det har ikke været en hemmelighed. Der er selvfølgelig sket en ændring i og med, de ikke er det.

- Jeg tænker mere positivt, at såfremt de stadig havde været med i det samlede antal, så havde medlemstallet fraregnet de unge været endnu lavere, siger Leila Stockmarr.

Spørgsmål: Et af partiets kerneværdier er gennemsigtighed. Synes du, I lever op til det, når I nu smider så mange medlemmer ud og ikke længere medregner ungdomspartiets medlemmer?

- Ja, det synes jeg i den grad. Vi står overfor en skillevej i partiets historie. Vi går fra grundlægger til at have en ny politisk leder og på den baggrund er det de medlemmer, der betaler, der skal have mulighed for at stemme, siger Leila Stockmarr.