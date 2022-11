Alternativet også ude af regeringsforhandlinger

Alternativets leder, Franciska Rosenkilde, fortæller onsdag formiddag, at Alternativet også er ude af regeringsforhandlingerne.

Det skriver både TV 2 og DR.

Det sker, kort tid efter at Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, har meddelt, at Enhedslisten er ude, da Mette Frederiksen ønsker at danne regering med blå blok.

- Vi var til forhandlingsmøde i går, og der kunne vi godt se, hvad vej det gik. Så det har vi også besluttet. Efter mødet i går gav det sig selv, og det har vi meddelt statsministeren, siger Franciska Rosenkilde ifølge DR.

Socialdemokratiet indkaldt til doorstep-møde onsdag klokken 13. Det bliver med fungerende statsminister Mette Frederiksen, som vil give en kort status på regeringsforhandlingerne og orientere om det videre forløb.

Opdateres ...